By fruwać jak orły

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz to marka kaznodziejska sama w sobie. Msze św. o godz. 15 w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu gromadziły tak dużo ludzi, nie tylko młodzież, że część stała przed świątynią i słuchała kazań dzięki głośnikom zewnętrznym. Zatrzymywały się też osoby postronne i obcokrajowcy.

Kaznodzieja pozostawił po sobie setki stron rękopisów, prywatnych notatek oraz niepublikowanych kazań pełnych mądrości i humoru, które nadal pomagają w lepszym zrozumieniu siebie, wiary oraz codziennego życia. Przejrzała je i wybrała do książki „Alfabet ks. Piotra Pawlukiewicza” Katarzyna Szkarpetowska, która już wcześniej kilkakrotnie zmierzała się ze spuścizną kapłana.

„To, co było dla mnie szczególnie ważne, to fakt, że pracowałam z rękopisami ks. Piotra Pawlikiewicza. Traktuję to również jako doświadczenie duchowe. Podziw budzi szacunek, jakim ks. Pawlukiewicz darzył słowo Boże. Wierność i posłuszeństwo temu słowu” – zauważa na pierwszych stronach książki.

Publikacja jest jak mini encyklopedia, w której hasła uszeregowane są od A do Z. Każde z nich jest wyjaśnione w pigułce, czyli na jednej czy dwóch stronach, na podstawie zapisków ks. Piotra, które odsłaniają bogactwo jego głębokich myśli i inspirujących refleksji. I tak przy literce „b” mamy „bliskość”.

„Co przeszkadza w bliskim spotkaniu z Panem Bogiem – w spotkaniu serce w serce? Grzech. Odwrócenie się od Boga. Na zewnątrz można być wzorowym katolikiem, a sercem być daleko od wiary i Chrystusa. Wielu ludzi najchętniej rozmawiałoby z Jezusem listownie albo przez komputer. Bliskość to ryzyko. Jeszcze mi się przyjrzy i coś zobaczy, odkryje. Więc my swoim życiem pokazujemy Bogu opakowanie. Piękne ubranko. I pomagamy sobie formułkami. Celem chrześcijaństwa jest bliskość z Bogiem” – notował ks. Pawlukiewicz, dodając zaraz cytaty z Biblii: Ga 2, 20, Pwt 4, 7, Ps 73, 28.

Publikacja to swego rodzaju życiowa mapa drogowa w pigułce, w której na każdym kroku są odwołania do Pisma Świętego.

„Piotr naprawdę był zakochany w Panu Bogu, a Pismo Święte było całym jego światem – całym jego alfabetem. Mogę to potwierdzić, gdyż obserwowałem z bliska 10 ostatnich lat jego życia. (...) Ksiądz Piotr był szczęśliwym człowiekiem. Słowo Boga poukładało cały jego świat, a dzięki temu on mógł z ambony układać świat wedle Bożych przykazań milionom słuchaczy. To właśnie Pismo Święte pomagał mu znaleźć odpowiedzi na wszystko, na pytania każdej z niezliczonej rzeszy osób, które go słuchały. Miał swój alfabet, za którym tęsknią tysiące ludzi” – pisze we wstępie ks. dr Jerzy Jastrzębski, przyjaciel ks. Pawlukiewicza, który razem z nim mieszkał przy parafii przy ul. Przyrynek 2 w Warszawie.

