Skala pornografii, z którą stykają się dzieci i młodzież, stale rośnie. Statystycznie w każdej klasie szkoły podstawowej jest choć jedno dziecko uzależnione. Inicjacja do pornografii cyfrowej obniżyła się do 7 lat, kiedy dziecko idzie do szkoły i dostaje pierwszego smartfona. Coraz więcej najmłodszych ogląda pornografię zawierającą przemoc. Coraz mniej z nich uważa oglądanie pornografii za złe. Statystyczny jedenastolatek ma za sobą kontakt z pornografią, a zdarza się, że ośmiolatki są pacjentami gabinetów seksuologicznych w Polsce.

Takie spostrzeżenia padały na konferencji prasowej zorganizowanej 12 grudnia w siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris nt. obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Stop narkotykowi pornografii”.

- Powoli zmierzamy do sytuacji, która jest w Wielkiej Brytanii, gdzie 2 lata temu Komisja Parlamentarna podała raport, z którego wynikało, że 92 proc. dziewcząt ze szkół brytyjskich deklaruje, że agresja seksualna jest czymś naturalnym w środowisku szkolnym. W naukach społecznych i mediach, a także policja określają kulturę szkolną jako „kulturę” gwałtu, także wobec pracowników placówek. Miejmy też świadomość, że 52 proc. agresorów seksualnych to osoby niepełnoletnie - mówił dr Rafał Lange, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Lidia Sankowska-Grabczuk z Koalicji dla Życia i Rodziny przypomniała, że dotarcie do treści pornograficznych obecnie jest dużo prostsze niż było przed laty.

- Materiały prezentowane dziś na bezpłatnych stronach internetowych ukazują najbardziej skrajne formy zachowań seksualnych. Są to obrazy nieporównywalne z tzw. „świerszczykami dla dorosłych” z lat 90. ubiegłego wieku. Zawierają sceny niezwykle brutalne, okraszone przemocą, poniżaniem, często poniżaniem jednej kobiety przez kilku mężczyzn, kompletnie wynaturzające obraz zdrowej relacji. A swobodny dostęp do internetu ma już praktycznie każdy nastolatek, a nawet młodsze dzieci. 70 proc. nastolatków pierwszy kontakt z pornografią ma w szkole, na swoim telefonie lub telefonie innego ucznia. Do tego wielu z nich sięga po pornografię jako podstawowe narzędzie edukacyjne, przed pierwszą relacją, przed pierwszym pocałunkiem - przestrzegała, dodając, że pornografia niszczy mózg tak samo jak twarde narkotyki.

- Młody człowiek, aby uzyskać tę samą przyjemność, ten sam efekt sięga po silniejsze środki, silniejsze obrazy, bardziej brutalne, bardziej wynaturzone, by zaspokoić swój mózg. Dzieci są mniej zdolne do powstrzymywania się przed treściami niebezpiecznymi - mówiła.

Opisała też system lustrzany, który polega na tym, że oglądający pornografię utożsamiają się z aktorami porno, co oznacza chęć wcielenia się w oglądaną rolę.

- Jest jeszcze jedna sfera życia, o której możemy powiedzieć, że pornografia szkodzi bardziej niż narkotyki. Człowiek biorący narkotyki wie, że krzywdzi swoją rodzinę. W przypadku pornografii następuje dysocjacja, czyli oddzielenie sfery seksualnej od związku. Oddziaływanie pornografii rzutuje nie tylko na jednostkę, ale też na całą rodzinę, a w konsekwencji na całe społeczeństwo. Dzieci, które spotkały się z pornografią, nie mają szansy na normalne zauroczenie, zakochanie, wejście w zdrową relację damsko-męską. Pornografia to wszystko niszczy - mówiła.

Adwokat Rafał Dorosiński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris, podsumował, że wszystkie zatrważające dane dotyczące wpływu pornografii na osoby niepełnoletnie zostały dołączone do projektu ustawy o ochronie dzieci przed pornografią.

- Świadomość szkodliwości pornografii jest niepodważalna i dlatego chcemy, by nasz projekt był podstawą do stworzenia skutecznej strategii do ochrony dzieci przed pornografią - mówił.

Projekt ma na celu wprowadzenie efektywnych narzędzi weryfikujących wiek osób korzystających ze stron internetowych.

Zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą odbywa się za pośrednictwem strony: https://stopnarkotykowipornografii.pl/zbiorka-podpisow/.