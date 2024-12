Bp Piotr Jarecki do nowego metropolity: Witaj w domu

Słowo powitania nowego metropolity warszawskiego skieruje teraz biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, biskup Piotr Jarecki.

- Proszę księdza arcybiskupa, przed dwiema godzinami ksiądz arcybiskup kanonicznie objął archidiecezję warszawską. Teraz zasiadł ksiądz arcybiskup na krześle biskupa warszawskiego, na katedrze, jako symbolu pierwszego nauczyciela wiary i moralności chrześcijańskiej, szafarza sakramentów, czyli uświęciciela i przewodnika w miłości okazywanej najbardziej potrzebującym, opcja preferencyjna na rzecz ubogich, caritas. Witaj w domu, w Kościele partykularnym naszej stolicy. Życzymy, by ksiądz arcybiskup jak najlepiej ten Kościół poznał, szczerze go pokochał i pokierował nim w duchu synodalnym, nie rezygnując z nikogo w prowadzonej misji ewangelizacyjnej.

Życzymy, by Kościół warszawski pod przewodnictwem księdza arcybiskupa stawał się coraz bardziej misyjnym, szczególnie misyjnym Ad intra. By w tym domu była rodzinna atmosfera, by nikt nie był zbytnio preferowany czy pomijany, byśmy tworzyli prawdziwą wspólnotę sióstr i braci równych w godności, na mocy przyjętego chrztu świętego.

Witamy księdza arcybiskupa na progu roku duszpasterskiego poświęconego nadziei, w Adwencie, okresie nadziei, w Dzień Maryi, ikony nadziei. Dzięki zwycięstwu Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią jako wyznawcy, uczniowie i świadkowie jesteśmy pielgrzymami nadziei. Na posługę nowego arcybiskupa metropolity warszawskiego także patrzymy z nadzieją. Z nadzieją na nową duszpasterską odpowiedź na współczesne wyzwania, jakie kieruje do Kościoła dzisiejsza cywilizacja i dzisiejsza kultura. Z jednej strony cywilizacja krytyczna wobec Kościoła, ale także tęskniąca za prawdą, przejrzystością i autentycznością. Chodzi szczególnie o przekonujące dotarcie do ludzi młodych z przesłaniem wiary, nadziei i miłości. Do ludzi wątpiących, zgorszonych, tych, którzy odeszli od Kościoła. Do wszystkich ludzi dobrej woli, bez wyjątku. Przez życie biskupie idzie ksiądz arcybiskup pod sztandarem "Pax Christi". Życzymy prowadzenia Kościoła warszawskiego w duchu Chrystusowego pokoju, którego nie ma bez sprawiedliwości i przebaczenia. Bez etosu miłosierdzia, który buduje atmosferę powszechnego braterstwa, wspólnotę sióstr i braci zmierzających przez ziemię do niebieskiej ojczyzny. Wspólnotę grzeszników, którym Pan ustawicznie wybacza i daje nową siłę i nową nadzieję na godne życie.

Życzymy prowadzenia Kościoła warszawskiego w stylu Chrystusowym. A on powiedział: "Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony". "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie". Mandatum novum. I powiedział także: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych". To sam Chrystus wyznacza program i styl posługi pasterskiej. Serdecznie witamy i wspieramy księdza arcybiskupa modlitwą.

Pragnę jednocześnie stać się głosem warszawskiego Kościoła, by podziękować dotychczasowemu pasterzowi naszego Kościoła, księdzu kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi. Dziękujemy za prawie osiemnastoletnią posługę w naszym Kościele. Posługa ta zaowocowała wieloma dokonaniami, zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i w wymiarze administracyjnym i materialnym. Księże kardynale, życzymy pogodnego, a zarazem twórczego przeżywania senioralnej fazy powołania kapłańskiego i biskupiego. Z Wilanowa, obok opus magnum biskupiej posługi księdza kardynała, Świątyni Opatrzności Bożej. Niech opatrzność Boża otacza księdza kardynała szczególną opieką. Serdecznie dziękujemy i szczęść Boże - zakończył bp Piotr Jarecki.