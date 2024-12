Pomysł na ekspozycję zrodził się prawie dwa lata temu, w trakcie przygotowania wystawy „Paryż północy” opowiadającej o Warszawie na fotografiach Henryka Poddębskiego. Była wśród nich dość liczna reprezentacja zdjęć zrobionych zimą. Obecna wystawa „W objęciach mrozu, czyli przedwojenna Warszawa w zimowej odsłonie” została uzupełniona o zbiory Fotoplastikonu Warszawskiego i Archiwum Powstania Warszawskiego. Obejmuje 48 fotografii, na których widzimy białe Aleje Ujazdowskie, łyżwiarzy kręcący piruety na zamarzniętej tafli jeziora w parku Łazienkowskim, służby miejskie dzielnie walczące z metrowymi zaspami na ulicach, stragany ze świątecznymi ozdobami na placu Żelaznej Bramy, sprzedaż choinek na placu Piłsudskiego, i ... śnieg, śnieg i jeszcze więcej śniegu.

- Chcieliśmy pokazać radosną stronę zimy, o której zazwyczaj myślą dzieci. Ale też taką, jaką kojarzą dorośli, myśląc o wzrastających kosztach utrzymania domu i wyjściu po zakupy w wielki mróz. Zobaczymy więc łyżwiarzy w parku Ujazdowskim, dzieci na sankach, ludzi kupujących choinki na Boże Narodzenie, ale też pracę służb zsypujących śnieg do studzienek kanalizacyjnych czy pracowników miasta odśnieżających zasypane ulice - mówi Paweł Brząkała, kurator wystawy.

Wiele zdjęć zostało zrobionych przy skarpie wiślanej: to górki w lasku Bielańskich czy tereny doliny Szwajcarskiej.

Na podstawie zdjęć okazało się, że zima była porą roku, która mogła zaskoczyć nie tylko w typowo mroźnych miesiącach, ale także wiosną.

- Zdjęcia, które uważaliśmy początkowo za zrobione zimą, okazały się wykonane w maju, kiedy nastąpił niespodziewany atak zimy. Nasypało wtedy tyle śniegu, że gałązki uginają się od jego ciężaru, a Warszawa wygląda wręcz bajkowo - dodaje kurator wystawy.

Najpopularniejszym wątkiem fotografii są choinki. Jest ujęty wielki ich punkt sprzedaży na dzisiejszym pl. Piłsudskiego, ale też choinki ustawiane przez władze miejskie na Rynku Starego Miasta, przed Teatrem Wielkim czy przed Dworcem Głównym, czyli w miejscu dzisiejszej „patelni”.

Najstarsze zdjęcia pochodzą jeszcze sprzed I wojny światowej. Najstarsze z roku 1938. Przy okazji można na nich zaobserwować także zimową modę, architekturę miejską i mnóstwo detali świata, który już nie istnieje, np. piękne kute ogrodzenia, sprzęt do uprawiania sportu czy ówczesne środki transportu.

Wystawę można oglądać od poniedziałku do niedzieli, oprócz wtorków, do końca roku w godz. 10-18 przy al. Jerozolimskich 51. Wstęp w cenie biletu do Fotoplastikonu Warszawskiego; w czwartek wstęp wolny.