Radość na zawsze

Jest to trzecie takie miejsce w Warszawie i pierwsze po prawej stronie miasta.

Inicjatywa jej otwarcia zrodziła się w połowie lipca przy wielkim zaangażowaniu osób świeckich.

- Złożyłem pismo do księdza biskupa z prośbą o zgodę na uruchomienie działań zezwalających na powstanie kaplicy wieczystej adoracji i pierwszy raz dostałem tak szybko odpowiedz. Rano zawiozłem papiery, a wieczorem otrzymałem dekret zezwalający i błogosławiący nam na te przygotowania. Od połowy września odbywały się misje we wszystkich parafiach naszego dekanatu. I teraz Pan Jezus będzie tu czekał non stop na wszystkich, którzy będą chcieli przyjść i się do Niego przytulić - mówił na rozpoczęcie Mszy św. ks. Bogusław Kowalski, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Grochowie.

Biskup Romuald Kamiński zapewnił w homilii, że radość, która towarzyszyła uruchomieniu kaplicy, zostanie z wiernymi na zawsze.

- To jest najpiękniejszy dar, jaki można dać społeczności, kiedy można przysposobić miejsce, byśmy mogli być blisko Pana Jezusa. On teraz zamieszka w monstrancji, by błogosławić nam i by nasza radość była pełna - mówił.

Nawiązując do wyglądu kaplicy, gdzie Jezusa trzyma Jego Matka, powiedział że po Mszy św. w kościele, w małej monstrancji Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca wieczystej adoracji.

- Maryja jest pierwszą widoczną monstrancją niosąca Jezusa do ludzi - nauczał.

Kaplica ma odrębne wejście z zewnątrz. Znajduje się przy ulicy Kobielskiej 10. FB Wspólnoty Adoracyjnej - Rozpaleni Ogniem Pana

Prosił, by Jezus był obecny w każdej chwili życia ludzi, a nie tylko kiedy obchodzone są wielkie wydarzenia.

- Obecność Boga ma być nierozerwalnie związana z naszym życiem. Tego musimy się nauczyć - mówił.

Wyjaśnił też, nawiązując do czytań z dnia, że Pan Bóg zawsze chce być przy człowieku.

- Bóg jest blisko nas. A ta bliskość ma na imię miłość. A Bóg przyszedł ze względu na nas. A my stawajmy się apostołami jego przyjścia, stawajmy się przedłużeniem jego misji dla wszystkich naszych braci i sióstr. Wychodźcie z adoracji, by sprawić bliskość i serdeczność miedzy ludźmi – prosił.

Na koniec Eucharystii proboszcz parafii pochwalił, że w otwarciu kaplicy było widać wielką rolę świeckich. Docenił też cały dekanat, otwartość księży, pracę misjonarzy, koordynatorów, a nade wszystko zaangażowanie biskupa Kamińskiego.

W dziele powstania Kaplicy Wieczystej Adoracji pomaga Fundacja Adoremus Te Christe, której celem jest otwieranie kaplic 24/7 w całej Polsce.

Wielka rolę w otwarciu kaplicy odegrali świeccy. FB Wspólnoty Adoracyjnej - Rozpaleni Ogniem Pana

Wszyscy, którzy zgłosili się do adoracji, otrzymali specjalne błogosławieństwo bp Kamińskiego.

Otwarciu kaplicy towarzyszy wystawa o kulcie eucharystycznym ze zmiennymi materiałami.

Kaplica adoracji od wielu lat funkcjonowała w parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Była otwarta w dzień. W 2023 roku po misjach parafialnych otwarto kaplicę na jedną noc, z piątku na sobotę. Koordynowaniem obecności modlących się, by zawsze ktoś był przy Panu Jezusie, zajęły się osoby świeckie.

Niedługo później członek Fundacji Adoremus Te Christe jeździł po Grochowie, szukając miejsca, gdzie mogłaby odbywać się wieczysta adoracja. Tak trafił do parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Otwarcie kaplicy było poprzedzone modlitwą. Wspólnota adoracyjna, która utworzyła się nieco wcześniej niż dzieło, ofiarowywała Msze św. i Komunie Święte w tej intencji. Był nawet grafik, tak żeby każdego dnia była ofiarowana Msza Święta i Komunia Święta w intencji dzieła wieczystej adoracji.

W Warszawie pierwszym miejscem, gdzie Jezus jest adorowany każdego dnia, w dzień i w nocy, była parafia św. Józefa na Kole. Nieustanna adoracja Najświętszego Sakramenetu odbywa się także w kościele Wspólnot Jerozolimskich przy ul. Łazienkowskiej 14.