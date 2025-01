"Świątecznego zachwytu!" - życzy wszystkim abp Adrian Galbas. - Bardzo Wam życzę i sobie w te święta, żebyśmy się zachwycili prawdą o Bogu bliskim. Tak, jak ci wszyscy, którzy przyszli do Nowonarodzonego, aby oddać Mu pokłon. I życzę także, żebyśmy zachwycili się naszą wzajemną obecnością. "Jak to dobrze, że jesteś, jak to dobrze, że nie muszę być sam" - mówi metropolita warszawski, pokazując, co w Bożym Narodzeniu najważniejsze, najpiękniejsze... Dołączamy się do tych życzeń!