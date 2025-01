Rodzina rodzinie

Będzie ona otwarciem jubileuszu w Polsce, który ma przypominać całemu Kościołowi o wartości rodziny, która od początku była centrum misji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

- Święta Rodzina, jako wzór dla wszystkich rodzin, może inspirować ludzi do budowania relacji opartych na miłości, szacunku i wzajemnym wsparciu. W dzisiejszym świecie, gdzie wiele rodzin zmaga się z różnymi kryzysami, wartości pokazane przez Świętą Rodzinę, takie jak jedność, zrozumienie i przebaczenie, mają kluczowe znaczenie. Przykład Maryi, Józefa i Jezusa zachęca do tworzenia silnych więzi rodzinnych oraz podejmowania działań na rzecz wspólnoty i pomagania innym. Warto pielęgnować te wartości, aby umacniać relacje w rodzinach i budować wspierające się społeczności - zachęca s. Karolina Łuczak, rzecznik prasowy warszawskiej prowincji nazaretanek.

Siostry zapraszają do wspólnej modlitwy 29 grudnia o godz. 13 do kościoła św. Stefana. Msze św. odprawi bp Tadeusz Pikus. Tego dnia we wszystkich lokalnych wspólnotach w Polsce i na całym świecie zostaną odprawione uroczyste Eucharystie dziękczynne.

W marcu siostry będą świętować 100-lecie obecności w Warszawie. Tomasz Gołąb /Foto Gość

22 marca do Warszawy przyjadą wszystkie nazaretanki prowincji warszawskiej, by wspólnie z przyjaciółmi Nazaretu dziękować Bogu za 150 lat trwania zgromadzenia oraz za 100 lat działalności sióstr nazaretanek prowincji warszawskiej.

Do stolicy siostry przyjechały zaraz po I wojnie światowej, by uczestniczyć w odbudowie Polski poprzez edukację i wychowanie młodego pokolenia. W połowie lat 20. XX wieku, na mało zurbanizowanym wówczas Czerniakowie, wybudowały okazały klasztor z kościołem oraz szkołę, która przez dziesięciolecia stały się nie tylko ważnym miejscem edukacyjnym, ale także kulturalnym stolicy. W czasie II wojny światowej, a zwłaszcza w czasie Powstania Warszawskiego gmach Nazaretu zyskał miano Twierdzy przy Czerniakowskiej. Siostry angażowały się w różnorodne dzieła charytatywne, w tym opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, co sprawiło, że Warszawa stała się bardziej przyjaznym i wspierającym miejscem dla tych, którzy potrzebują pomocy. Duchowa i społeczna obecność sióstr, trwająca przez dziesięciolecia, miała znaczący wpływ na życie lokalnych społeczności oraz na rozwój kultury i edukacji w Warszawie. Nazaretanki działały na rzecz integracji społecznej, promując wartość rodziny, solidarności i empatii.

Przy ul. Czerniakowska 137 w Warszawa nazaretanki prowadzą elitarne liceum dla dziewcząt. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Niezmienne przez lata pozostały ich otwarte serca i drzwi.

Międzynarodowe obchody jubileuszu rozpoczęły się 1 grudnia 2024 roku w Domu Generalnym w Rzymie i potrwają przez cały 2025 rok. W rzymskich uroczystościach uczestniczyły nazaretanki z całego świata, a Mszy św. przewodniczył kard. Grzegorz Ryś. Szczególnym przeżyciem dla sióstr była prywatna audiencja u Ojca Świętego Franciszka oraz wprowadzenie relikwie bł. męczennic z Nowogródka do Mauzoleum Nowych Męczenników w bazylice Świętego Bartłomieja w Rzymie.