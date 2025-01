Kobieca mobilizacja

Ogólnopolska inicjatywa modlitewna wyszła od kobiet świeckich zatroskanych o przyszłe losy kraju, rodzin i dzieci, które zainspirowały się Marią Okońską i napisaną przez nią w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego „Nową mobilizacją walczącej Warszawy”.

- Jako świecki instytut osób konsekrowanych nie wchodzimy w politykę. Działamy społecznie, nie uciekając od świata, prowadząc ciche apostolstwo i wykonując swoje zawody. Naszym chryzmatem jest maryjność i życie dla Kościoła. Dla Marii Okońskiej i kard. Wyszyńskiego ojczyzna była bardzo ważna. Prymas mówił, że posiadamy własną kulturę narodową, wyrosłą na wartościach chrześcijańskich, której należy bronić. W czasach obecnych przed każdym z nas stoi wielkie i trudne zadanie obrony wartości. Musimy kształtować najpierw swoją postawę przez wyrabianie w sobie życzliwości, pracowitości, męstwa, a jednocześnie modlić się za ojczyznę, o jaką walczyli nasi przodkowie. Jest to troska o życie, rodzinę, wychowanie dzieci - mówi Beata Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Kobiety zainspirowały się słowami Marii Okońskiej. Założycielka „Ósemek” zapraszała w „Nowej mobilizacji walczącej Warszawy” przede wszystkim cywilnych mieszkańców stolicy do podjęcia duchowej walki o wolność Polski przez nowennę do Matki Bożej, spowiedź, Komunię św. i odmawianie Różańca. Tak o niej pisała „Chwyćmy za broń narodową, która prócz szabli znaczyła nam dzieje i pisała historią chwały Wiednia, Jasnej Góry, nadwiślańskich pól Warszawy. Chwyćmy wszyscy za niezawodną broń, której nam nie zbraknie, którą walczyć może każdy Polak i która najcelniej mierzy we wroga. …gdy padną z serc naszych zapalające bomby modlitwy, gdy każde serce zjednoczy się z Bogiem, który jest nam wierny (…) zwycięży Ojczyzna…”.

- Korzystając z apostolskiej iskry kobiet skupionych wokół założycielki dzisiejszego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, których niezłomne zawierzenie Matce Najświętszej zaowocowało dziejowymi wydarzeniami w Polsce i Kościele zapraszamy wszystkie zatroskane o wolność naszej ojczyzny kobiety do uczestnictwa w tym dziele. Modlimy się o dobry wybór prezydenta, który wierny chrześcijańskiej tradycji dopomoże w zachowaniu Polski oddanej Bogu, krzyżowi i Ewangelii - mówi Małgorzata Bartas-Witan, współorganizatorka modlitewnej mobilizacji kobiet w intencji ojczyzny.

Świeckie dzieło objął opieką Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Dzieło polega na półgodzinnym odmawianiu Różańca w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, także w nocy, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, do 3 maja 2025 roku łącznie, przed Matką Bożą Królową Polski.

Każda pierwsza sobota miesiąca ma swoją konkretną intencję. 4 stycznia kobiety będą modlić się o otwarcie drzwi serc wszystkich Polaków na Boga, który rodzi prawdziwy pokój, 1 lutego - o światło nawrócenia tych, którzy zagubili się w mroku, zamykając oczy na przychodzącego Boga., 1 marca - o odwagę w przyjmowaniu i stawaniu po stronie życia, szczególnie tego najbardziej zagrożonego, 5 kwietnia - o miłosierdzie nad wszystkimi, którym brakuje ufności, że Bóg jest większy niż jakiekolwiek zło, 3 maja - o królowanie Maryi w ojczyźnie, która ma w Niej potężną pomoc i obronę.

Kobiety modlą się także za wstawiennictwem narodowych patronów oraz świętych rodaków - m.in. św. Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Jana Pawła II i bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Szczegóły akcji i grafik są na stronie http://mobilizacjakobiet.pl.