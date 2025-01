Poprzedzi go Msza św. o godz. 11 w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem bp. Michała Janochy.

Temat tegorocznego orszaku - „Kłaniajcie się, królowie” - nawiązuje do Jubileuszowego Roku Świętego ogłoszonego przez papieża Franciszka z okazji 2025 lat od wcielenia Króla Świata, a także do 1000. rocznicy koronacji pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego.

- Chcemy podkreślić, że wszelkie sprawowanie władzy: w państwie, w rodzinie, w szkole, w gminie czy w Kościele jest służeniem drugiemu człowiekowi, które ma dwa wymiary. Na poziomie czysto fizycznym jest to dbanie o dobry byt „podwładnych”, czyli obywateli, dzieci, wychowanków, mieszkańców. Ważniejszy jest jednak wymiar nadprzyrodzony, czyli patrzenie na władzę jako prowadzenie ludzi do Boga. Tak zrobili Trzej Królowie. Przybyli do Jezusa i każdy z nich przyprowadził ze sobą swój lud. Mimo, że byli dostojnikami oddali cześć bezbronnemu, wymagającemu opieki, małemu Dziecku, pokazując, kto tak na prawdę jest Królem - mówi Anna Murawska, współorganizatorka stołecznego orszaku.

Hasło orszaku jest fragmentem pastorałki „Do szopy, hej pasterze”, która po raz pierwszy ukazała się w śpiewniku Ottona Mieczysława Żukowskiego pt. „Śpiewajmy Panu” w 1931 roku we Lwowie. W tekście utworu znajduje się fragment zapraszający Królów do pokłonu, a także słowa „Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg”.

Orszak przed godz. 13 dotrze na pl. Zamkowy. Zatańczą wtedy azjatyckie smoki, zaprezentują się pluszowe wielbłądy, Legion Rzymski wykona musztrę, a pasterze kolędowy pokłon. Na końcu przybędą Trzej Królowie. Oddadzą część i złożą dary Nowonarodzonemu. Wszystkich ze sceny powita Święta Rodzina. A później odtańczony zostanie polonez z udziałem mieszkańców Warszawy do kolędy „Bóg się rodzi” i rozpocznie się kolędowanie, które potrwa aż do godz. 20. Wśród koncertujących znajdą się m.in. Joszko Broda i Darek Malejonek.

W archidiecezji warszawskiej odbędą się jeszcze orszaki m.in. w Ożarowie Maz. Wyruszy spod sanktuarium Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 10.30. W Nadarzynie zbiórka jest o 11.30 przy bramie cmentarza, o 12.00 wymarsz na pl. Poniatowskiego. W Pruszkowie orszak rozpocznie się w południe na skwerze ZTL „Pruszkowiacy" w parku Potulickich, a zakończy przy pałacyku Sokoła w parku im. T. Kościuszki.

W uroczystość Objawienia Pańskiego abp Adrian Galbas będzie przewodniczył o godz. 11 Mszy Świętej w kościele sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

W diecezji warszawsko-praskiej orszak przejdzie w kilku miejscach. Na Bródnie wyruszy po Mszy św. o 12.30 spod kościoła św. Włodzimierza i uda się do parku Bródnowskiego. Na Grochowie wymarsz zaplanowano o godz. 11 z pętli autobusowej, a zakończenie przy kaplicy św. Rity przy ul. Żupniczej. W Halinowie rozpoczęcie wyznaczono na 11.15 pod Urzędem Miasta, a zakończenie o godz. 12 Eucharystią w kościele. W parafii Glinianka rozpoczęcie będzie o 11.15 przy szopce w Woli Karczewskiej, a zwieńczenie o 12.45 Mszą św. w kościele w Gliniance. W Ząbkach orszak wyruszy o 12.30 spod kościoła Miłosierdzia Bożego, a zakończy się przy hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5. W Mińsku Mazowieckim uroczystości będą miały miejsce w sanktuarium św. Antoniego, gdzie po Mszy św. o 13.00 zaplanowano pokłon Trzech Króli i kolędowanie na Starym Rynku. W Wołominie Msza św. będzie o godz. 11 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, a o 12.50 pokłon Trzech Króli i Eucharystia w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju. W Zielonce o 12.15 będzie możliwość zrobienia zdjęcia z wielbłądem na pl. Jana Pawła II, o godz. 13 Msza św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, a o godz. 15 pokłon Trzech Króli i poczęstunek w Centrum Kultury i Sportu. W Legionowie o godz. 10 przyjdzie czas na kolędowanie i wymarsz z targowiska „Mój Rynek”, po których będzie Msza św. w kościele św. Jana Kantego. W Poświętnem wymarsz orszaku to godz. 12.45 z placu św. Jana Pawła II. Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza na Mszę św. w kościele św. Michała Archanioła o godz. 11, a po niej na pokłon, kolędowanie, żywą szopkę i poczęstunek w parku Wybickiego.