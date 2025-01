Krzyże, kopce i cokoły

Zarząd Województwa Mazowieckiego będzie w 2025 roku dofinansowywał prace restauratorskie, konserwatorskie, roboty budowlane oraz tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków.

Mogą to być np. pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne, nagrobki, kopce oraz inne obiekty związane z wydarzeniami, ideami lub postaciami mającymi znaczenie dla dziedzictwa narodu i państwa.

– Ochrona miejsc pamięci to nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Dbamy o to, aby historia Mazowsza była widoczna i pielęgnowana w przestrzeni publicznej. To ważny krok w budowaniu tożsamości mieszkańców regionu – mówi marszałek Adam Struzik.

Program obejmuje postacie, wydarzenia lub idee znaczące dla Polski i Mazowsza, w szczególności postacie, które walczyły o wolność narodową i suwerenność państwową Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych oraz miejsca ich spoczynku, a także miejsca walk i męczeństwa, obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, utrwalenia systemu demokratycznego oraz rozwoju społecznego i gospodarczego.

Dofinansowanie można uzyskać na znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego, niepodlegających opiece władz państwowych RP lub innych państw, cmentarze wojenne, obozy pracy, obozy zagłady, miejsca i obiekty leżące na obszarach należących do Lasów Państwowych i związków wyznaniowych, które mają określone obowiązki ustawowe w zakresie opieki nad tymi miejscami.

Wnioski w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025” mogą składać gminy i powiaty położone w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy. W inicjowaniu działań w ramach programu, wnioskodawca może współpracować z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami kombatanckimi i patriotycznymi.

Minimalny wkład własny wnioskującego musi wynosić co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków do 7 lutego.

Szczegóły: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-miejsc-pamieci-2025-nabor-wnioskow.html.