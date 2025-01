Zadebiutuj na dużym ekranie!

Będzie to ostatnia tura zdjęć do filmu „Znak sprzeciwu”, opowiadającego historię strajku szkolnego z 1984 roku we Włoszczowie.

W lutym nakręcone zostaną najważniejsze sceny, pokazujące co działo się w szkole w czasie strajku, a także w otoczeniu władz komunistycznych. Filmowcy wraz z ekipą będą pracować aż 20 dni.

- To ważny projekt społeczny, który ma ożywić piękną historię sprzed 40 lat. Ogromnym wyzwaniem na ten moment jest zebranie tak dużej liczby statystów, bo przecież w strajk 1984 roku zaangażowanych były setki osób. Wierzę jednak, że damy radę i efekty wspólnej pracy plejady polskich gwiazd i wspaniałych statystów trafią na ekrany kin zimą 2025 roku, tak jak założyliśmy na samym początku. Jesteśmy przekonani, że film ma szansę zrobić wiele dobrego w przestrzeni publicznej - wyjaśnia Andrzej Sobczyk, producent filmu.

Poszukiwane są osoby w każdym wieku, ale szczególnie ludzie młodzi, bez znaków szczególnych, bez makijażu permanentnego i widocznych tatuaży. W sumie 1000 osób.

Każdy dzień pracy może odbywać się w innym miejscu, do którego dojazd odbywa się we własnym zakresie. Udział w projekcie jest nieodpłatny.

W filmie zagrają: Rafał Zawierucha, Sebastian Fabijański, Piotr Cyrwus, Mieczysław Hryniewicz, Dominika Kluźniak, Henryk Gołębiewski, Bartłomiej Błaszczyński czy Wojciech Słupiński.

Wystąpi też kilku aktorów aktorów młodego pokolenia, którzy wcielają się w rolę strajkujących uczniów. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj Sara Lityńska, grająca główną rolę, czyli Alicję Groszek, przewodniczącą samorządu szkolnego oraz liderkę strajku. Towarzyszą jej Andrzej Ogłoza, Magdalena Duszak, Maria Świłpa, Martyna Fudali czy Kamil Kowalski.

Reżyserem filmu jest urodzony w Warszawie Mateusz Olszewski, twórca młodego pokolenia, pracujący m.in przy „Jonasz z 2b” oraz „Jonasz z maturalnej” przygotowanych dla widzów kanału „Langusta na Palmie” o. Adama Szustaka.

Producentem filmu jest Rafael Film.

Zgłoszenia statystów odbywa się przez formularz http://statysci.webankieta.pl.

Alicja Groszek Rydzek w 2024 roku. Henryk Przondziono /Foto Gość

O strajku i jego przywódczyni "Gość Niedzielny" pisał w nr. 50/2024. Materiał można przeczytać tutaj: https://www.gosc.pl/doc/9076529.Mlodzi-bronia-krzyza-40-lat-od-niezwyklych-wydarzen-we.