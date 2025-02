Marzenia do spełnienia

Wystartował 6. Budżet Obywatelski Mazowsza na 2025 rok, w którym pomysły mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa. Ważne, by były to wydarzenia, akcje, przedmioty społecznie użyteczne, ogólnodostępne dla mieszkańców Mazowsza, zgodne z zakresem zadań województwa, możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego, a także mieszczące się na nieruchomości, do której województwo ma tytuł prawny.

– Poprzednie edycje pokazały, że najwięcej projektów dotyczy zdrowia i bezpieczeństwa, sportu i edukacji, kultury i ekologii. Ze środków BOM kupiliśmy już 27 specjalistycznych ambulansów, wybudowaliśmy nowe trasy rowerowe, a biblioteki i szpitale zyskały nowoczesny sprzęt. W całym regionie zorganizowane zostały warsztaty, festiwale, pikniki, spektakle. Dzięki pomysłom i głosom mieszkańców ciągle poszerzamy ofertę wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Zachęcam do zgłaszania projektów i udziału w głosowaniu – zaprasza marszałek Adam Struzik.

Jedna osoba, także dziecko za zgodą rodziców, może do 2 marca zgłosić dowolną ilość projektów. Ważne, by każdy zdobył poparcie 50 mieszkańców Mazowsza i został przesłany za pomocą strony bom.mazovia.pl, złożony przez pocztę lub osobiście w formie papierowej w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Warszawie czy w jednej z delegatur w Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie lub Wołominie.

Na realizację wyłonionego projektu samorząd województwa przeznaczy do 1,2 mln zł, a w przypadku pomysłów nieinwestycyjnych – do 240 tys. zł, w sumie 30 mln zł.

Zwycięskie pomysły zostaną ogłoszone do 19 września 2025 r.