Konsekrowani, dziękujemy Wam!

Eucharystię poprzedzi uroczysta procesja osób konsekrowanych do archikatedry, która wyruszy z kościoła sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu po Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.

Przesłanie i zaproszenie abpa Adriana Galbasa na Dzień Życia Konsekrowanego

Ponadto, w ramach obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w sobotę 1 lutego w kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich o godz. 17.30 odbędzie się adorację Najświętszego Sakramentu, a po niej o godz. 18.30 uroczyste nieszpory z IV niedzieli zwykłej.

„Misja osób konsekrowanych jest widzialnym znakiem nadziei dla tych, którzy doświadczają sytuacji życia bez nadziei. Obecność wielu sióstr, ojców i braci w przestrzeni dzisiejszego świata jest miłością uzdrawiającą i przywracającą nadzieję. Czasami ta obecność jest niewidoczna, czasami cicha, a nawet milcząca, ale jednak zawsze owocna. Podejmowane dzieła ewangelizacyjne, dzieła miłosierdzia i codzienna modlitwa sióstr i braci zakonnych oraz świeckich osób konsekrowanych przyczynia się do budowania cywilizacji miłości, której tak bardzo potrzebują nasze rodziny, wspólnoty, nasza Ojczyzna i cały świat” – napisał w liście na Dzień Życia Konsekrowanego bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił w 1997 roku papież Jan Paweł II. Co roku jest obchodzony 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego.

Swoje przesłanie i zaproszenie na Dzień Życia Konsekrowanego opublikował w serwisie YouTube abp Adrian Galbas.

- Moi kochani, ileż to Warszawa, nasz Kościół warszawski, Kościół w ogóle zawdzięcza takiemu miejscu jak to, a jesteśmy w kościele sióstr sakramentek na Nowym Mieście. Ile zawdzięcza takim osobom, jak te siostry. W najbliższą niedzielę jest Dzień Zakonnicy, Zakonnika, ale także Dzień Dziewic Konsekrowanych, Konsekrowanych Wdów. Chciałbym z tej okazji bardzo serdecznie Wam wszystkim podziękować. Najpierw za to, że jesteście, potem za to, że się modlicie i za to, co robicie. Bądźcie, módlcie się i działajcie nadal, ciągle widząc sens życia w duchu czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i we wspólnocie. Niech to będzie Waszą radością i naszym wspólnym skarbem. I zapraszam w najbliższą niedzielę o godzinie 16.00 do katedry na wspólną Mszę Świętą, gdzie będziemy Panu Bogu dziękować za powołanie osób konsekrowanych - mówi metropolita warszawski.