Lekopisy wróciły do Warszawy

Chodzi o trzy starodruki z kolekcji farmaceuty i historyka farmacji Teofila Tugendholda: dwa wydania Pharmacopoeia Argetoratensis, czyli Farmakopei Strasburskiej z roku 1725 i 1757 oraz Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-Viennense z 1751 r, przedruk pierwszego wydania z roku 1729.

- Farmakopee to dokumenty, w których spisane są wszystkie dopuszczone do użytku leki. Używa się ich do dzisiaj. Pierwsza farmakopea powstała we Florencji w XV wieku, a pierwsza polska w 1817 roku, natomiast wcześniej była jeszcze Farmakopea Gdańska i Farmakopea Kościuszkowska na użytek wojska. Farmakopee zawierają opisy leków i ich receptury. Dyspensatorium z kolei to obszerna monografia oparta na farmakopei lub jej części, koncentrująca się na roślinach i środkach leczniczych dostępnych lokalnie - wyjaśnia Anna Szymańska-Budzińska, specjalista Muzeum Historii Medycyny WUM.

Starodruki trafiły do Polski wiosną 2023 roku. Zostały nadane z Poczdamu. Nadawcy, pragnący zachować anonimowość, w dołączonym liście wyjaśnili, że odnalazły się one podczas ustalania masy spadkowej po rodzicach oraz że decyzja o przekazaniu starodruków była ich własną inicjatywą.

Odzyskane starodruki to XVIII-wieczne bogato zdobione lekospisy. WUM /materiały prasowe

Po ponad 80 latach, 3 lutego, zabytki wróciły na uczelnię, wzbogacając liczącą około 150 sztuk kolekcję starodruków.

- Te trzy starodruki to świadectwo, że ta kolekcja istniała i była bogata w cenne woluminy. Z różnych źródeł wiemy, że liczyła około 800 ksiąg, były w niej też starodruki przedstawiające japońskie rośliny lecznicze. Taki pięknie ilustrowany starodruk był prezentowany na wystawach przemysłu i rolnictwa w pierwszych dekadach XX wieku. Kolekcja była starannie przechowywana w specjalnej szafie oznaczonej metalową tabliczką „Biblioteka Tugendholda” - opisuje Grażyna Jermakowicz, szefowa Muzeum Historii Medycyny WUM.

Zmarły w 1935 roku kolekcjoner starodruków Teofil Tugendhold posiadał tytuł prowizora farmacji. Pracował w Aptece Poznańskich w Łodzi, gdzie stworzył bibliotekę farmaceutyczną. Jego zainteresowania koncentrowały się wokół historii powstania i rozwoju farmacji. Kolekcjonował preparaty farmakognostyczne, japońskie rośliny, książki i czasopisma. Pracował nad bibliografią publikacji farmaceutycznych, a na łamach prasy publikował teksty o charakterze naukowym i popularnonaukowym. W 1922 r. całą swą cenną bibliotekę, obejmującą ok. 800 tomów starodruków, ofiarował Bibliotece Zakładu Farmacji Stosowanej. W 1940 r. kolekcja została w całości wywieziona przez administrację niemiecką.

Obecnie najstarszy starodruk Muzeum Historii Medycyny WUM pochodzi z 1576 roku. To wydany w Wenecji przekład i komentarz dzieł Galena.

Wstęp do Muzeum Historii Medycyny jest wolny. Wystawa stała jest zlokalizowana na parterze, a wystawy czasowe na pietrze budynku biblioteki WUM przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie. Obie są dostępne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30, ale z powodu zmiany ekspozycji zwiedzanie będzie możliwe od 17 lutego.