Czy Kościół boi się cudów?

Pokazuje, że cuda to sprawa historii i współczesności w różnych zakątkach świata.

– Każdy artykuł w „Gościu Extra” to świadectwo Bożej obecności w naszym życiu, które daje nadzieję i przypomina o Jego nieskończonej miłości. Kto i jak stwierdza, co jest cudem, a co nim nie jest? Jaki jest sens cudów i znaków? W najnowszym wydaniu „Gościa Extra” poszukujemy odpowiedzi na te pytania – mówi Wiesława Dąbrowska-Macura, zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”.

Czy Kościół boi cudów? Ks. dr Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”, zwraca uwagę na cel cudów, którym jest zbawienie człowieka. „Deklaracja »Twoja wiara cię uzdrowiła« znaczy w rzeczywistości »Twoja wiara cię ocaliła« albo »Przyniosła ci zbawienie«” – pisze.

Dlaczego Jezus czynił cuda? A może uzdrowienia i cuda to jedynie metafory? Czy cud może zdarzyć się dzisiaj? Ks. prof. Mariusz Rosik wyjaśnia w rozmowie z Marcinem Jakimowiczem, czy Zbawiciela irytowało to, że tłumy szły za Nim jedynie ze względu na cuda i znaki. Biblista charakteryzuje naturę znaków nadprzyrodzonych i tłumaczy ich znaczenie. „Cuda najpierw wskazują na to, że Jezus jest Mesjaszem, a następnie na fakt, że głoszone przez Niego królestwo Boże właśnie zostało zainaugurowane. Są też zaproszeniem do nawrócenia”.

Czy cuda w Starym Testamencie naprawdę się zdarzyły? Jak na przekraczające prawa natury zdarzenia patrzą naukowcy? Jak dziś działają święci z cudów słynący oraz w jaki sposób Kościół rozeznaje cuda – to tylko niektóre z wątków poruszonych w nowym „Gościu Extra”. W numerze znajdziemy wyjaśnienie natury cudów, a także wiele niezwykłych historii będących świadectwami doznanej łaski.