Kościoły stacyjne 2025

Modlitwa stacyjna przebiegnie pod hasłem „Zostań pielgrzymem nadziei”, łącząc się z tematem trwającego w Kościele rokiem jubileuszowym.

Jak co roku w dany dzień wybrany kościół stacyjny pozostanie otwarty przez cały czas. Będzie w nim można uczestniczyć w Eucharystii, wyspowiadać się, adorować Najświętszy Sakrament i przygotować się do obchodów tej największej tajemnicy chrześcijaństwa, jaką jest misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.

Tegoroczną nowością i jednocześnie zachętą jest możliwość zbierania pieczątek w paszporcie, który jest umieszczony m.in. w bieżącym wydaniu „Gościa Warszawskiego”. Będzie go też można pobrać w parafiach. Każdy, kto dostarczy paszport z kompletem pieczątek do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, weźmie udział w konkursie, w którym główną nagrodą, dla osób pełnoletnich, jest pielgrzymka do Rzymu. Dla dzieci i młodzieży nagrodą specjalną będzie zegarek sportowy. Dla dwudziestu pozostałych uczestników, pełnoletnich i niepełnoletnich, zostaną wylosowane książki.

– Chcemy zachęcić do potraktowania odwiedzin w kościołach stacyjnych jako rekolekcji wielkopostnych, żeby jak najlepiej przeżyć ten czas, wsłuchując się w słowo Boże i korzystając z sakramentów. W tym roku paszporty pielgrzyma mają być dodatkowym zaproszeniem do takich rekolekcji – mówi ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej.

Paszporty należy składać w kurii metropolitalnej w tygodniu po Wielkanocy, która przypada w tym roku 20 kwietnia. Losowanie odbędzie się 29 kwietnia.

25 kościołów stacyjnych znajduje się na terenie archidiecezji warszawskiej, a 15 w diecezji warszawsko-praskiej.

Pierwszą stacją na szlaku wielkopostnego pielgrzymowania jest sanktuarium św. Andrzeja Boboli. 5 marca o godz. 19 przy ul. Rakowieckiej 61 uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył abp Adrian Galbas.

W kolejnych dniach kościołami stacyjnymi będą:

– 6 marca – parafia Bogurodzicy Maryi (ul. Powstańców Śląskich 67d),

– 7 marca – parafia MB Loretańskiej (ul. Ratuszowa 5a),

– 8 marca – parafia NMP Matki Kościoła (ul. Domaniewska 20),

– 9 marca – katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika (ul. Floriańska 3),

– 10 marca – parafia bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3),

– 11 marca – parafia św. Faustyny (ul. Żuromińska 2),

– 12 marca – bazylika Archikatedralna św. Jana Chrziciela (ul. Świętojańska 8),

– 13 marca – Świątynia Opatrzności Bożej (ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1),

– 14 marca – parafia św. Ojca Pio (ul. gen. Augusta E. Fieldorfa 1),

– 15 marca – parafia św. Stanisława Kostki (ul. Hozjusza 2),

– 16 marca – parafia Matki Bożej Królowej Aniołów (ul. Markiewicza 1),

– 17 marca – parafia Matki Bożej z Lourdes ( ul. Wileńska 69),

– 18 marca – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP ( ul. Przy Agorze 9),

– 19 marca – parafia św. Jakuba Apostoła (ul. Grójecka 38),

– 20 marca – parafia Narodzenia Pańskiego (ul. Ostrobramska 72),

– 21 marca – parafia św. Maksymiliana Kobego (ul. Rzymowskiego 35),

– 22 marca – parafia Nawiedzenia NMP 9ul. Przyrynek 2),

– 23 marca – bazylika Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Kawęczyńska 53),

– 24 marca – parafia św. Michała Archanioła (ul. Puławska 95),

– 25 marca – parafia Świętej Trójcy (ul. Solec 61),

– 26 marca – parafia św. Wincentego Pallotiego (ul. Skaryszewska 12),

– 27 marca – parafia św. Tomasza Apostoła (ul. Dereniowa 12),

– 28 marca – parafia Podwyższenia Krzyża (ul. Słomiana 2/4),

– 29 marca – parafia Chrystusa Króla (ul. Tykocińska 27/35),

– 30 marca – bazylika Świętego Krzyża (ul. Krakowskie Przedmieście 3),

– 31 marca – parafia Ofiarowania Pańskiego (ul. Stryjeńskich 21),

– 1 kwietnia – parafia Świętej Rodziny 9ul. Rozwadowska 9/11),

– 2 kwietnia – parafia Świętego Franciszka z Asyżu (ul. Hynka 4a),

– 3 kwietnia – parafia Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5),

– 4 kwietnia – parafia Matki Bożej Różańcowej (ul. Wysockiego 2),

– 5 kwietnia – parafia wspomożycielki Wiernych (ul. Conrada 7),

– 6 kwietnia – sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku,

– 7 kwietnia – parafia św. Augustyna (ul. Nowolipie 18),

– 8 kwietnia – parafia Najczystszego Serca Maryi (ul. Chłopickiego 2),

– 9 kwietnia – parafia NMP Matki Miłosierdzia (ul. Bonifacego 9),

– 10 kwietnia – parafia św. Zygmunta (pl. Konfederacji 55),

– 11 kwietnia – parafia MB Nieustającej Pomocy (ul. Nobla 16),

– 12 kwietnia – parafia Zmartwychwstania Pańskiego 9ul. Ziemowita 39),

– 13 kwietnia – parafia Wniebowstąpienia Pańskiego ( ul. KEN 101).

Tradycja kościołów stacyjnych wyszła z Rzymu, gdzie w Wielkim Poście wierni każdego dnia spotykają się na liturgii w innym kościele. Do Polski dotarła w 2015 roku za sprawą m.in. Hanny Suchockiej, ambasador Polski w Watykanie w latach 2001–2013.