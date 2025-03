Ks. Marcin Szczerbiński jałmużnikiem archidiecezjalnym

Arcybiskup Adrian Galbas ustanowił jałmużnika w archidiecezji warszawskiej. Został nim ks. Marcin Szczerbiński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Jego głównym zadaniem jest pomoc materialna i duchowa osobom potrzebującym.

Ksiądz Szczerbiński odebrał w Środę Popielcową dekret nominacyjny z rąk metropolity warszawskiego.

Posługa jałmużnika biskupiego opiera się na trzech filarach. - Po pierwsze - to bezpośrednia pomoc, w imieniu biskupa diecezjalnego, ludziom potrzebującym - wyjaśnia abp Galbas. Ponadto, obok świadczenia bezpośredniej pomocy materialnej i duchowej osobom potrzebującym, do zadań jałmużnika biskupiego należy również integrowanie organizacji prowadzących działalność charytatywną w archidiecezji warszawskiej oraz wspomaganie formacji wolontariuszy. - To są trzy zadania i trzy sensy dla jałmużnika - dodaje metropolita warszawski.

Ksiądz Szczerbiński został powołany na urząd jałmużnika biskupiego na trzyletnią kadencję, z możliwością jej przedłużenia. - Jestem przekonany, że jedną z najpiękniejszych form pracy duszpasterskiej jest ewangelizowanie dobrem. Tym bardziej cieszę się, że w imieniu arcybiskupa warszawskiego będę mógł pełnić posługę jałmużnika biskupiego - mówi ks. Szczerbiński.

Marcin Szczerbiński urodził się 11 lutego 1979 r. w Jędrzejowie (diecezja kielecka). W rodzinnych Nagłowicach uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja, a następnie ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach. W latach 1996-1999 był aktorem teatru Ecce Homo w Kielcach. W latach 1998-2004 studiował i ukończył filozofię i socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2004 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i w 2009 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk kard. Kazimierza Nycza.

Pracę duszpasterską w charakterze wikariusza ks. Szczerbiński rozpoczął w parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Łomiankach. Po dwóch latach został wysłany na studia doktoranckie z pedagogiki na KUL, które ukończył w 2015 roku. Po powrocie do diecezji był rezydentem w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.

Od 2016 r. jest dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz pracuje w Akademii Katolickiej w Warszawie.

Kontakt do jałmużnika archidiecezji:

e-mail: jalmuznik@mkw.pl;

tel.: 501 928 633.

Działania jałmużnika można wesprzeć poprzez wpłaty na konto diecezjalne: PKO SA 26 1240 6292 1111 0010 9712 4451.