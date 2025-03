Stop klinice aborcyjnej

Aborcyjny Dream Team zamierza w Dzień Kobiet otworzyć przychodnię i sklep przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Będzie tam można przeprowadzić aborcję farmakologiczną, zasięgnąć informacji o sposobach przerywania ciąży, zrobić darmowy test ciążowy i kupić aborcyjne akcesoria.

Lokalizacja placówki w pobliżu Sejmu nie jest przypadkowa. Jak piszą na swojej stronie organizatorzy AboTak: "Otworzyłyśmy pierwszą stacjonarną przychodnię aborcyjną w Polsce. Chociaż wiele z was woli przerwać ciążę tabletkami w komforcie własnej łazienki, to nie dla wszystkich jest to możliwe. Dlatego AboTak to więcej niż miejsce wsparcia i stawiania żądań, ale punkt faktycznie zapewniający ten dostęp dla wszystkich. Z wami chcemy wywrzeć presję na politykach i na ochronie zdrowia, ujawniając w ten sposób »nie-da-sizm« i niekompetencję polityków w tej sprawie. Epoka zawstydzania aborcją bezpowrotnie się skończyła".

Na stronie CitizenGo można podpisać wniosek do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnej działalności placówki. CitizenGo przypomina w niej, że aborcja w Polsce jest dozwolona tylko w dwóch przypadkach - jeśli ciąża pochodzi z gwałtu lub zagrożone jest życie matki, a każda inna aborcja to przestępstwo zagrożone karą do 8 lat więzienia.

Petycję można podpisać tutaj: https://citizengo.org/pl/lf/14994-stop-abotak---%C5%BC%C4%85damy-zamkni%C4%99cia-nielegalnej-kliniki-aborcyjnej-i-ukarania-winnych-.

W Warszawie w Środę Popielcową rozpoczęła się kampania pro-life "40 days for life". Potrwa do 13 kwietnia i odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 16-20 przy ul. Wiejskiej 9. Jej celem w wymiarze międzynarodowym jest położenie kresu aborcji na poziomie lokalnym poprzez modlitwę, post oraz całodobowe czuwanie, zazwyczaj przed placówkami aborcyjnymi. Skupia się na pokojowej i publicznej manifestacji poparcia każdego życia od poczęcia.

- Nie oceniamy kobiet. Jesteśmy z nimi, choć niektórzy wmawiają, że działania pro-life są tylko dla dziecka. Zależy nam, by każde poczęte dziecko miało szansę się urodzić. Będziemy się modlić, informować o naszej akcji oraz wskazywać, gdzie kobiety mogą się udać po prawdziwą pomoc w trudnej sytuacji. Są organizacje wyspecjalizowane w świadczeniu realnego wsparcia, jak np. Stowarzyszenie "Dwie Kreski" - mówi Eliasz Grubiński, koordynator kampanii w Polsce.

Obrońcy życia zapraszają do wspólnej modlitwy 8 marca o godz. 11 pod siedzibą kliniki aborcyjnej AboTak, naprzeciwko Sejmu. Zachęcają też do codziennej modlitwy indywidualnej oraz postu w intencji zakończenia aborcji w Polsce.

Wspólnoty, które chciałyby dołączyć do kampanii modlitewnej, mogą się kontaktować przez stronę: https://40dnidlazycia.org/.