Medytacje męki Pańskiej u dominikanów

Na Nowym Mieście Duszpasterstwo Akademickie "Freta 10" przygotowało misterium męki Pańskiej, w czasie którego przybyli wierni i studenci mają do wypełnienia swoje role. Modlą się, przechodząc przez 10 przystanków wkoło kościoła. W pałacu Piłata słyszą odgłosy chlupiącej wody, w której namiestnik cesarza obmywa ręce. Stają w tłumie, który bardzo głośno krzyczy: "Na krzyż z nim!". Przy drzwiach wejściowych do kościoła obserwują spotkanie Zbawiciela z ubraną całkowicie na czarno Matką Bolesną. Widzą, jak Weronika w swojej białej chuście, idąc po schodach do kaplicy bocznej, niesie Jezusowi płatki róż. Patrzą na smutne kobiety, których płaczu nie słychać, ale które swój żal wyrażają stukającymi kołatkami.

- Schemat przygotowania misterium co roku jest ten sam. Odświeżamy rekwizyty. Próby odbywają się w ramach spotkań scholi i naszych duszpasterskich aktywności. To nie jest teatr, a modlitwa pokazana trochę jak przedstawienie, co może pomagać w wyobrażeniu sobie, jak wyglądała męka Jezusa. To nabożeństwo pasyjne jest atrakcyjne także dlatego, że przygotowują je młodzi ludzie. Niektórzy jeszcze przed Wielkim Postem dopytują się, czy w tym roku je organizujemy - mówi o. Michał Laskowski OP, duszpasterz akademicki przy Freta.

Dominikańskie misterium opiera się na Ewangelii św. Mateusza. Jego pomysłodawcą był o. Tomasz Zamorski OP, wieloletni duszpasterz młodzieży licealnej w krakowskiej "Przystani", który z wyczuciem, wspólnie z podopiecznymi, nadał modlitwie niezwykle piękny i wyrazisty charakter. Spod Wawelu rozeszło się ono na całą Polskę. W Warszawie misteria od kilku lat wystawiane są u dominikanów na Służewie i przy Freta. Uczestniczy w nich, licząc z tłumem, kilkadziesiąt osób, z których kilkanaście ma swoje konkretne role.

Atmosferę misterium budują gra świateł, dźwięk i modlitewne skupienie. Gra aktorska skupia się na minimalnych gestach i przywoływanych symbolach. Ważną rolę odgrywają muzyka i wokal, bo nawet dialogi są w formie śpiewanej. Ewangeliczny opis męki Pańskiej słychać w chorałowym tonie dominikańskim, który uzupełniają popularne i mniej znane pieśni wielkopostne, jak np. "Już Cię żegnam", "Witaj, Głowo okrwawiona", "Boska dobroci" czy "Stała Matka Boleściwa".

Przy Freta 10 misteria odbędą się 14, 21 i 28 marca oraz 11 kwietnia po Mszy św. o godz. 18. Z kolei dominikanie ze Służewa 14 marca o 20.15 zapraszają na muzyczną medytację "Jestem Słowem. Męka Pańska". W jej trakcie wystawiony będzie Najświętszy Sakrament, by w atmosferze skupienia usłyszeć fragmenty opisu męki Pańskiej z Ewangelii według św. Mateusza, czytane na żywo przez Tomasza Wolnego, a także słowo do Ewangelii z książki "Jestem Słowem - słowo do Ewangelii wg św. Mateusza" oraz muzykę na żywo graną na fortepianie. Dodatkowo 28 marca o godz 21. na Służewie zaplanowano misterium męki Pańskiej, przygotowane przez m.in. słuchaczy Szkoły Śpiewu Liturgicznego i Duszpasterstwa Młodzieży "Rejs".

- Mamy różne grupy uczestników. Solistami zostają zazwyczaj osoby z doświadczeniem wokalnym, bo tu potrzebny jest mocny i pewny głos. Partie chóralne śpiewamy w czterogłosie - zaprasza Urszula Rogala, koordynatorka tegorocznego misterium na Służewie, kompozytorka prowadząca warsztaty śpiewu liturgicznego. Głosy uczestników Szkoły Śpiewy Liturgicznego będzie można usłyszeć także w trakcie Triduum Paschalnego.