Zebraliśmy się, by modlić się w intencji Ojca Świętego Franciszka w rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową, prosząc Pana, by go podniósł i pocieszył w jego chorobie - zaznaczył na początku Mszy św. nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, witając wiernych, kapłanów i osoby konsekrowane oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, zapraszając do wspólnej modlitwy w papieża, który przebywa w klinice Gemelli z powodu zapalania płuc i infekcji dróg oddechowych.

Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu biskupów oraz kapłanów pracujących w Warszawie. Homilię wygłosił główny celebrans, abp Adrian Galbas.

Metropolita warszawski podkreślił nieodzowną rolę modlitwy w życiu każdego chrześcijanina. Przywołał modlitwę królowej Estery, która w obliczu zagrożenia dla swojego narodu z ufnością zwróciła się do Boga. Psalm 138 został przedstawiony jako wzór modlitwy dziękczynnej, a fragment Ewangelii według św. Mateusza, mówiący o wytrwałej prośbie, jako zachęta do wytrwałej, ufnej i pokornej modlitwy. Przywołał też fragment katechezy Benedykta XVI o modlitwie, polecając ją jako lekturę na Wielki Post. „Modlitwy nie należy uważać za umiejętność oczywistą: trzeba uczyć się modlić, niemal opanowywać tę sztukę ciągle na nowo. Nawet osoby zaawansowane w życiu duchowym odczuwają zawsze, że aby nauczyć się modlić autentycznie, potrzebna jest im szkoła Jezusa. Pierwszą lekcję daje nam Pan swoim przykładem. Ewangelie opisują Jezusa, który prowadzi zażyły i stały dialog z Ojcem, ową głęboką komunię. On przyszedł na świat nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Ojca, który Go posłał dla zbawienia świata” - cytował fragment wstępu do cyklu papieskich katechez.

W kontekście trwającego roku jubileuszowego, którego tematem przewodnim jest nadzieja, abp Galbas podkreślił, że modlitwa jest kluczem do czerpania z Bożego źródła nadziei.

- Powtarzam: nie będziemy w stanie być ludźmi nadziei bez modlitwy. To bowiem Chrystus jest naszą nadzieją, naszą pewnością i naszym zwycięstwem. On, Zmartwychwstały Pan, który - jak mówi papież Franciszek - jest „celem naszego pielgrzymowania, jest drogą i szlakiem, który trzeba przebyć”. Jeśli więc w naszym życiu odczuwamy brak nadziei, nie możemy jej dostrzec i w sobie wzbudzić, a więc i konsekwentnie przekazać jej innym. Pytajmy się: co się stało z moją modlitwą? Czy się modlę? Jak? Jak długo i jak wiernie? Na modlitwie czerpmy wytrwale od Chrystusa ożywczą łaskę nadziei. Bądźmy wobec Pana niczym niemowlę ufnie ssące pierś swojej matki - apelował arcybiskup.

Szczególną uwagę poświęcił również modlitwie za papieża Franciszka, który zmaga się z chorobą. - Papież tej modlitwy bardzo teraz potrzebuje - mówił arcybiskup, apelując do wiernych o gorliwą modlitwę w jego intencji.

- Dziękujemy dziś Ojcu Świętemu Franciszkowi za cały dotychczasowy pontyfikat, za nadzieję, którą daje Kościołowi i dziękujemy mu za modlitwę. Nie tylko za to, że nas do niej wzywa, ale że daje nam jej przykład. Że jeszcze do niedawna wstawał przed świtem, by zacząć dzień od długiej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, że nie było dnia bez Różańca i bez liturgii, że nadal w szpitalnym łożu modli się sam, z ludźmi i za ludzi. I że to robi nie od czasu do czasu, ale stale. Puka do miłosiernych drzwi Najświętszego Serca Jezusa i cieszy się, gdy otwierają się one dla nas. Dziękujemy mu i za to, że bez przerwy prosi o modlitwę. Jak mantrę powtarza to jedno zdanie: „Proszę was, nie zapominajcie się za mnie modlić” i już w ten sposób, tym jednym zdaniem-katechezą pokazuje, jak ważna jest modlitwa tak dla niego jak i dla Kościoła. Módlmy się więc gorliwie za niego, za cierpiącego papieża Franciszka. On daje Kościołowi wiele nadziei. Niech dziś Kościół, swoją modlitwą i bliskością, da mu wiele nadziei - prosił abp Adrian Galbas.