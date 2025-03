Droga Krzyżowa nad Wisłą

W przygotowaniu nabożeństwa włączyła się grupa młodych osób. Lewy brzeg Wisły został wybrany jako popularne miejsce spotkań, głównie młodzieży, której o Bogu raczej się nie mówi.

Na Drogę Krzyżową nad Wisłą zaproszeni są wszyscy chętni. - Nie musisz być do końca trzeźwy, nie musisz być do końca wierzący. Na zakończenie można pogadać, a nawet przystąpić do spowiedzi - zaprasza ks. Główczyński

Droga Krzyżowa odprawiana jest pod mostem Świętokrzyskim, co stanowi nawiązanie także do samej drogi Jezusa, który krzyż niósł nie przez świątynię, a przez miasto.

Modlitwa wzbudza zainteresowanie. Nawet jeśli ludzie nie dołączają do niej, to obserwują z dystansu. Ks. Główczyński ma nadzieję, że to doświadczenie może w nich coś dobrego pozostawić.

W ubiegłym roku podczas jednej z Dróg Krzyżowych odczytywane były rozważania napisane przez ks. Piotra Pawlukiewicza.

Ks. Główczyński pod mostem Świętokrzyskim w ciepłe soboty wiosenno-letnie organizował dyskoteki, przy moście Poniatowskiego otworzył w ubiegłym roku sezonową klubokawiarnię, a obecnie prowadzi miejsce integracji międzypokoleniowej w Piastowie.

W maju jest planowane ponowne otwarcie "Cyrku Motyli" blisko mostu Poniatowskiego.