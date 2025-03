Pogrzeb ks. Michała Skibińskiego odbędzie się 19 marca

Michał Skibiński urodził się jako wcześniak 7 grudnia 1930 roku w Poznaniu. Mówił, że przeżył, bo mama i dziadek byli lekarzami i lepiej się nim opiekowali zaraz po urodzeniu. Należał do poznańskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Kiedy wybuchła II wojna światowa mieszkał z rodzicami i bratem na Mokotowie. Wakacje 1939 roku spędzał z bratem i notował, co widział. Było to warunkiem przejścia do klasy 2 podstawówki przy ul. Smolnej. Z powodu działań wojennych dziadek zawiózł wnuczków do domu ich pradziadka w Milanówku, gdzie chłopcy zostali pod opieką babci. Mały Michał nadal codziennie zapisywał w zeszycie jedno zdanie. Były one krótkie i proste, np.: "Byłem z kolegą w lesie", "Złapałem osę do szklanki", "Czytałem ładną bajkę", "Przyjechała do mnie bona", "Chowałem się przed samolotami". Zeszyt ocalał do czasów współczesnych. Został odnaleziony po śmierci mamy kapłana w 1974 roku. Na jego podstawie w 2019 roku Wydawnictwo Dwie Siostry wydało książkę zatytułowaną "Widziałem pięknego dzięcioła". Zdanie to jest jednym z zanotowanych w wakacje 1939 roku.

Ukochany ojciec ks. Michała zmarł jako lotnik we wrześniu 1939 roku i został pochowany w Wojcieszkowie. Jego samolot rozbił się przy podchodzeniu do lądowania. Po ojcu została mu jedna fotografia. Przydały mu się nauki przekazywane przez bonę, szczególnie, że ona jako Niemka mówiła do niego w swoim ojczystym języku. Dzięki temu chłopiec rozumiał komendy Niemców w czasie wojny.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Wacława Majewskiego 7 sierpnia 1955 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach archidiecezji warszawskiej: Wniebowzięcia NMP w Babicach (1955-1957) oraz MB Częstochowskiej na warszawskim Powiślu (1957-1958). W 1958 roku został rezydentem parafii św. Aleksandra w Śródmieściu, gdzie posługiwał do 1981 roku. Służył jako rezydent od 1981 roku do emerytury w parafii MB Królowej Polski w Aninie. W czerwcu 1997 roku ks. Michał zamieszkał w diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Otwocku. Kard. Stefan Wyszyński odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu w 1975), zaś biskup Kazimierz Romaniuk powołał jako kanonika honorowego w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie w 1998 roku.

Uroczystości pogrzebowe ks. Skibińskiego zaplanowano na 19 marca w Otwocku. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w uroczystość św. Józefa o godz.11 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Otwocku. Po Eucharystii złożenie ciała na miejscowym cmentarzu.