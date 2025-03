Trafione dzieło

Fundacja 18 marca w Domu Arcybiskupów Warszawskich podsumowała miniony rok i podała zamierzenia na najbliższe miesiące, w tym hasło XXV Dnia Papieskiego. Ogłosił je abp Arian Galbas, który po raz pierwszy posługuje jako przewodniczący rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

- Tegorocznemu Dniu Papieskiemu będzie mu przyświecało hasło „Święty Jan Paweł II. Prorok nadziei”. Papież Polak nauczaniem i gestami wychowywał nas do potrójnej nadziei. Mówił, byśmy się nie zniechęcali i wydobywali dobro spod powłok zła. Wielokrotnie powtarzał „Nie jesteś przegrany”. Podkreślał, że życie budowane na Chrystusie jest piękne i zachęcał „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Prosi o to, a potem pokazał swoim odchodzeniem: „Odchodzę, ale nie znikam”. Życzmy sobie, by wbrew temu, co głosi znane porzekadło, że nadzieja jest jest matką głupich, byśmy pamiętali, że nadzieja jest matką bardzo mądrych ludzi - mówił abp Adrian Galbas.

FDNT wypłaca stypendia dla prawie 2100 młodych ludzi, w tym 54 Ukraińców. Przewodniczący jej zarządu ks. Dariusz Kowalczyk poinformował, że podczas ubiegłorocznego Dnia Papieskiego, który odbył się 13 października 2024 roku ze zbiórki kościelnej i publicznej zebrano ponad 11 mln zł, w tym w parafiach 10 mln 157 tys. 701 zł, zaś ze zbiórki publicznej i 1 mln 288 tys.

- Zauważyliśmy, że kończy się moda na wysyłanie pieniędzy przez sms, za to wzrasta popularność e-zbiórki. Z akcji SMS-owej otrzymaliśmy 42 tys., a 481 zł zaś ze zbiórki internetowej - powiedział ks. Kowalczyk.

FDNT przyznaje obecnie pomoc na poziomie 600 zł miesięcznie dla uczniów i 900 zł dla studentów. Jest ona możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach Dnia Papieskiego oraz wpłacanym przez cały rok jako darowizny od osób fizycznych. Program stypendialny można również wesprzeć, przekazując 1,5 proc podatku dochodowego i podając nr KRS fundacji: 0000150776.

- W ubiegłym roku widzieliśmy dużą obfitość w ramach 1,5 proc. Wpłaty wyniosły ponad 440 tys. zł. To wyraz zaufania i wiary, że te pieniądze zostaną pomnożone przez stypendystów. Tegoroczna kampania 1,5% odbywa się pod hasłem „Obudź w nas nadzieję”. Inwestycja w nas jest źródłem nadziei, może nawet tej zapomnianej. To dmuchnięciem w skrzydła, możliwość spełnienia marzeń o wykształceniu, dobrej pracy, ale czasami też o relacjach, których może nie było w domu - mówiła Paulina Worożbit, menedżer ds. kampanii społecznych FDNT.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ma już 25 lat. Została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski jako wyraz wdzięczności dla Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Polski. Ma na celu wspieranie zdolnej, ale niezamożnej młodzieży ze wsi i miasteczek.

Sercem programu formacyjnego fundacji są wakacyjne obozy integracyjno-formacyjne. W tym roku zaplanowano trzy takie spotkania na terenie Archidiecezji Częstochowskiej pod wspólnym hasłem “Jesteście moją nadzieją”. Słowa te Jan Paweł II skierował do młodych w czasie inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 r. Hasło nawiązuje do hasła roku jubileuszowego “Pielgrzymi Nadziei”, a także 25-lecia działalności FDNT.

Centralnym wydarzeniem obozów będzie jubileuszowa pielgrzymka stypendystów, absolwentów, darczyńców i przyjaciół fundacji na Jasną Górę w dniu 19 lipca br.