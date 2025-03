O obrazie Stwórcy

Obraz Boga kształtuje się w nas przez całe życie. Na początku jest ogromnie zależny od naszych rodziców, dziadków, potem kapłanów, nauczycieli i innych ważnych osób. Zdarza się, że nosimy w sobie głęboko ukryte fałszywe obrazy Boga. Ich rozpoznanie nie zawsze jest łatwe. Czasem potrzeba do tego dużej uważności i może to zająć trochę czasu.

- Jest nam łatwiej wierzyć, jeśli mamy pozytywne wzorce w rodzinie, w postrzeganiu swojego rodzonego ojca. Nie oznacza to, że jeśli tego wzorca nie mamy, to wiara jest niemożliwa. Może być wtedy trudniej. Ważne jest, byśmy rozumieli wtedy pewne dynamiki w naszym życiu i dawali się Bogu prowadzić również w tych wszystkich trudach, których doświadczyliśmy - tłumaczy s. prof. Judyta Pudełko PDDM, biblistka, która prowadzi spotkania w ramach „Duchowości dla Warszawy”.

Siostra Pudełko radzi, by odnosząc się do Boga, wzorować się na Jezusie, który jest Jego doskonałym obrazem.

- To właśnie Jezus objawia nam Ojca. Droga Wielkiego Postu, kiedy wpatrujemy się w Jezusa zmierzającego w kierunku misterium paschalnego, pokazuje nam oddanie z miłością - zauważa biblistka.

Spotkanie w ramach cyklu „Duchowość dla Warszawy” organizowanego przez Akademię Katolicką w Warszawie odbędzie się 20 marca o godz. 19 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (dawna Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66). Wstęp wolny.

Wykład „O kształtowaniu się obrazu Boga” wygłosi o. dr Archanioł Borek OFM, który święcenia kapłańskie przyjął w 2016 roku. Jest filozofem, animatorem nowej ewangelizacji i wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Spotkania „Duchowości dla Warszawy” są nagrywane. Odcinki archiwalne są do odsłuchania na YT Akademii Katolickiej w Warszawie.