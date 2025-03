Ksiażka kapłana, który słuchał szumu deszczu

Publikacja prezentuje utwory kapłana napisane na przestrzeni blisko trzydziestu lat, odsłaniając różne gatunki: eseje, artykuły naukowe i publicystyczne, teksty prelekcji wygłaszanych podczas konferencji, recenzje wystaw, wstępy do książek, kazania, notatki, wiersze i poetyckie ekfrazy.

„Objawia się w nich Pasierb – historyk sztuki, Pasierb – naukowiec, Pasierb – erudyta, Pasierb – myśliciel, Pasierb – humanista, Pasierb – egzystencjalista chrześcijański, Pasierb – poeta liryczny, Pasierb – ksiądz, Pasierb – kaznodzieja” – zauważa we wstępie bp Michał Janocha, przez lata asystent ks. Pasierba.

Biskup wskazał także, że „dotychczasowe wydania dzieł księdza Janusza Pasierba obejmowały zwykle osobno albo teksty prozatorskie, albo poetyckie. Obecna antologia łączy oba te żywioły”.

Książka pt.: „Kult i kultura” jest pierwszą nowej serii wydawniczej, której pomysł zrodził się w środowisku artystów i intelektualistów zainteresowanych odnową zachodniej sztuki sakralnej.

– Wyjątkowym przywilejem tego stanu rzeczy jest fakt, że robota artystyczna i teoretyczna mogą się uzupełniać, inspirować i wspierać. Dlatego obok wystaw w Polsce i we Włoszech organizujemy wykłady i konferencje, prowadzimy seminarium i wydajemy książki, które pomagają zrozumieć cel, naturę i historię malarstwa sakralnego. Serię otwiera książka bardzo ważnego polskiego myśliciela, który o sztuce sakralnej myślał poważnie i głęboko – mówi Dariusz Karłowicz, pomysłodawca inicjatywy i redaktor naczelny „Teologii Politycznej”.

Motorem projektu "Namalować katolicyzm od nowa" jest Dariusz Karłowicz. Jakub Szymczuk /Foto Gość

Prezentację książki „Kult i kultura” zaplanowano na czwartek 20 marca o godz. 18 w siedzibie Teologii Politycznej przy ul. Koszykowej 24/7 w Warszawie. Weźmie w niej udział bp Michał Janocha.



Ks. Janusz Stanisław Pasierb (1928–1993) był duszpasterzem, uczonym, poetą, harcerzem, profesorem zwyczajnym historii sztuki, doktorem teologii i archeologii, autorem licznych prac naukowych, zbiorów poetyckich, książek o kulturze i sztuce oraz członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych i instytucji dziedzictwa kulturowego. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. O pamięć o nim zabiega wiele osób, w tym red. Maria Wilczek w ramach Fundacji im. ks. Janusza Pasierba.

Kapłan mieszkał na warszawskim Powiślu w latach 1977–1993 przy ul. Dobrej. Często chodził piechotą ze skarpy wiślanej i dlatego w parku Bayera jest aleja poświęcona poecie. Odsłonili ją abp Edmund Pisz, bp Michał Janocha i Maria Wilczek. List do uczestników uroczystości wystosował ówczesny prymas Polski senior abp Henryk Muszyński. Podkreślił w nim, że pamięta ks. Pasierba jako „mistrza ludzkiego słowa, wybitnego znawcę tradycji i ojczystej kultury, prawdziwego Europejczyka, a jednocześnie człowieka sercem oddanego swej małej ojczyźnie”.

– Aleja ks. Pasierba leży pomiędzy klasztorem sióstr szarytek a mostem Średnicowym, na trasie między Śródmieściem a Powiślem. To w pewien sposób określa i samego jej patrona jako budowniczego mostów łączącego różne środowiska i różne brzegi jako kapłan i historyk sztuki. Tą trasą chodził do siebie do domu przy ul. Dobrej z teczką pełna myśli, elegancki i uśmiechnięty, w kapeluszu i z rozpiętym płaszczem – mówił 24 września 2016 roku w parku między ul. Kruczkowskiego a Smolną bp Michał Janocha.

Kolejne książki w serii „Namalować katolicyzm od nowa” to między innymi wydana niedawno publikacja „Zakazany obraz” Alaina Besansona „Odpowiedzialność artysty” Jaquesa Maritaina, teksty o sztuce Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz książka „Sztuka i anarchia” Edgara Winda.