Wydarzenie zostało zorganizowane, by podkreślić rolę Narodowego Dnia Życia, którą wskazali posłowie, przyjmując uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku jego ustanowienie. W dokumencie tym określono, że 24 marca powinien stać się okazją do „narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. W uchwale wskazano też, że „dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Celem konferencji jest nie tylko sięgnięcie do przesłanek, które spowodowały jego uchwalenie przez Sejm, ale też zmierzenie się z obecnymi w Polsce naciskami na przerywanie cięży. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem „Tak dla życia – w obronie kobiet”, by wskazać, że aborcja nie tylko unicestwia dziecko, ale i nie służy kobiecie.

W trakcie spotkania będzie to możliwość zapoznania się z faktami naukowymi dotyczącymi początków ludzkiego życia oraz refleksji, w jaki sposób uświadamiać społeczeństwu, że aborcja zabija dziecko i niszczy kobietę.

Konferencję rozpocznie wystąpienie posła Piotra Uścińskiego. Jakub Szymczuk /Foto Gość

Program konferencji:

11.00 – poseł Piotr Uściński – rozpoczęcie,

11.05 – poseł Agata Wojtyszek – „Wartości wielopokoleniowej rodziny”

11.10 – poseł dr Bartłomiej Wróblewski – „Prawo chroniące życie chroni też kobiety”

11.15 – poseł Agnieszka Górska –„Feminizm jako narządzie do walki ideologicznej w XXI”

11.20 – Wojciech Zieba – kampania „Aborcja nie jest OK”

11.30 – Paweł Wosicki – „Powrót do źródeł – czyli jak powstrzymać demograficzne tsunami”

11.40 – Bogusław Kiernicki – „Narodowy Marsz Życia w rocznicę koronacji 27.04.2025”

11.50 – dr n.med. Ewa Ślizień-Kuczapska – „Wpływ aborcji na zdrowie prokreacyjne kobiety”

12.05 – prof. Paweł Mierzejewski – „Aborcja a zdrowie psychiczne – czy przesłanka

psychiatryczna do aborcji jest uzasadniona?”

12.20 – prof. Bogdan Chazan – „Aborcja – trucizna dla serc i umysłów”

12.35 – lek. med. Artur Mnich psychiatra i terapeuta – „Obraz zespołu poaborcyjnego”

12.50 – prof. Maria Ryś Aborcja – „Możliwości pomocy kobietom po stracie dziecka w

prenatalnym okresie jego rozwoju”.

13.30 – Maria Małgorzata Kozieł z Winnicy Racheli – „Pomoc dla osób, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w aborcji i odczuwają jej skutki”

13.45 – Damian Dekowski z Fundacja Kłos – program „Powrót i odnowa”

14.00 – Panel dyskusyjny organizacji pro–life z udziałem Anny Dyndul z Fundacji „Głos dla Życia”, Wojciecha Zięby z Polskiego Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Anny Piotrowskiej z Fundacji Małych Stópek, Magdaleny Korzekwy–Kaliszuk z Fundacji Grupa Proelio, Katarzyny Gęsiak zOrdo Iuris/Centrum Życia i Rodzinie.

14.45 Dyskusja i pytania

15.00 Zakończenie konferencji

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja na stronie https://koalicjadlazyciairodziny.pl/.

Konferencja odbywa się pod patronatem „Gościa Niedzielnego”.