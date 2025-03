Msza za Ojczyznę na Żoliborzu

Msze za Ojczyznę odprawiane w stanie wojennym przez ks. Popiełuszkę w kościele św. Stanisława Kostki gromadziły niezliczone tłumy. Ludzie doświadczali tu poczucia jedności, wolności, godności, uwolnienia od lęku i nienawiści, umacniali wiarę i odzyskiwali nadzieję. Z tego powodu władze komunistyczne najpierw prześladowały, a potem zamordowały ks. Popiełuszkę. Msze od czasów kapłana odprawiane są w kościele św. Stanisława Kostki niezmiennie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. W obliczu współczesnych przemian i niebezpieczeństw, w roku 15. rocznicy beatyfikacji kapelana Solidarności modlitwa prowadzona jest w intencji jedności w naszym narodzie.

30 marca o godz. 18 liturgii będzie przewodniczył i homilię wygłosi rekolekcjonista ks. Karol Oparcik. Przed Mszą św. odmówiony zostanie Różaniec w intencji ojczyzny, a po nim - litania za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wierni przychodzący na Msze za Ojczyznę zaproszeni są do nawiedzenia kaplicy z relikwiami związanymi ze śmiercią bł. Popiełuszki, która będzie otwarta od godz. 17, a także do zwiedzenia muzeum, które będzie czynne wyjątkowo do godz. 18.

Po Mszy św. o godz. 19.15 w Domu Amicus odbędzie się spotkanie z autorami publikacji IPN "Aparat represji wobec ks. Jerzego Popiełuszki". Autorzy czterech tomów zawierających akta polskiej i niemieckiej bezpieki oraz komunistycznego wywiadu - Jakub Gołębiewski, dr Witold Bagieński i dr Franciszek Dąbrowski - opowiedzą o inwigilacji ks. Popiełuszki.