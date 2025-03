Warszawa uczci 20. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

W Warszawie 2 kwietnia rozpoczną się całoroczne obchody 20. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, trwające aż do kwietnia 2026 roku. Cykl wydarzeń pod hasłem: "Duc in altum - Wypłyń na głębię" obejmie koncerty i wykłady w Warszawie oraz innych miastach Polski, upamiętniając dziedzictwo duchowe papieża Polaka. Organizatorzy - archidiecezja warszawska, diecezja warszawsko-praska i Fundacja E+ - pragną nie tylko uczcić pamięć św. Jana Pawła II, ale również skłonić do refleksji nad jego nauczaniem i wpływem na współczesny Kościół i świat.

Uroczystości 2 kwietnia rozpoczną się Mszami św. w dwóch warszawskich katedrach:

godz. 18 - katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, Msza św. pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego,

godz. 19 - archikatedra św. Jana Chrzciciela, Msza św. pod przewodnictwem bp. Michała Janochy.

Po Mszy św. w archikatedrze o godz. 20.15 odbędzie się koncert - oratorium "14 Encyklik". Utwór Stanisława Szczycińskiego poprzez muzykę wprowadzi słuchaczy w biblijne źródła myśli papieskiej. Oratorium składa się z 14 części, z których każda nawiązuje do jednej z encyklik św. Jana Pawła II. Tekst utworu to fragmenty Pisma Świętego w języku łacińskim (chór i solista) oraz po polsku (lektor). Warstwa muzyczna łączy różne style - od chorału gregoriańskiego i muzyki cerkiewnej po jazz i muzykę rozrywkową, co odzwierciedla uniwersalność i bogactwo teologicznego przesłania papieża Polaka. Koncert przypomni encykliki poruszające tematy od godności człowieka i miłosierdzia Bożego po nauczanie społeczne, ekumenizm i sakramenty. Wykonawcami koncertu będą Warszawski Chór i Orkiestra im. św. Jana Pawła II pod batutą Zofii Borkowskiej.

O godz. 21.37 zgromadzeni w archikatedrze wspólnie wykonają pieśń "Abba, Ojcze" i inne utwory związane z papieżem Polakiem.

Warszawski Chór im. św. Jana Pawła II, działający przy bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie od 2016 r. pod kierownictwem duszpasterza zespołu ks. prał. Bogdana Bartołda i dyrygentki Zofii Borkowskiej, specjalizuje się w muzyce sakralnej. Chór aktywnie uczestniczy w uroczystościach państwowych i kościelnych, koncertuje i współpracuje z cenionymi kompozytorami i orkiestrami. W ostatnim czasie brał udział w wielu ważnych wydarzeniach, m.in. premierze oratorium "Stabat Mater. Via Crucis cum Beato Patre Jerzy" Tadeusza Melona, ingresie abp. Adriana Galbasa do archikatedry warszawskiej, koncercie w Markowej u bł. rodziny Ulmów, wykonaniu oratorium Pawła Bębenka ku czci św. Stanisława Papczyńskiego, koncercie "Magnificat de Claromontana" poświęconym bł. Stefanowi Wyszyńskiemu, koncertach w Rzymie z okazji 40-lecia Fundacji Jana Pawła II oraz beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. W 2024 r. chór zdobył I nagrodę na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej "Pater Noster" w Strzepczu, a dyrygentka otrzymała nagrodę specjalną za ekspresję wykonawczą.