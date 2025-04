Gdzie byłeś o 21.37?

Jest to opowieść o wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce po śmierci Jana Pawła II. Film to wspomnienia różnych ludzi, także tych będących z dala od Kościoła, którzy pamiętają dokładnie ten moment, a jednocześnie są przekonani o wyjątkowym charakterze kwietnia 2005 roku i nawet jeśli nigdy osobiście nie spotkali papieża, traktowali go jak kogoś bardzo bliskiego. Wyłania się z nich obraz wspólnoty ludzi zjednoczonych w jednym duchu, w której mogą dominować wartości uniwersalne.

Obraz jest także oparty na świadectwach osób znanych np. Krzysztofa Ziemca czy kard. Dziwisza. W filmie jest też dłuższy fragment poświęcony Mszy św. na stadionie Cracovii, gdzie świadectwa składają kibice.

Zostało w nim zawartych dużo materiałów archiwalnych agencji, Telewizji Watykańskiej, R.A. I.,Trwam czy TAI TVP. Niektórzy mogą na nich w tłumie dojrzeć samych siebie, szczególnie że wiele ujęć jest z Warszawy: kościoła św. Anny, pl. Zamkowego czy pl. Piłsudskiego.

Produkcję rozpoczyna pytanie: „Gdzie wtedy byłeś, gdzie zastała cię wiadomość o śmierci naszego papieża Jana Pawła II?”. Może ono być skierowane do każdego z nas. A drugie, które warto już samemu sobie postawić, brzmi: „I co z tego wynikło?”.

W Warszawie film jest grany w sieci kin Cinema City, Multikino, Helios Warszawa, kinie Wisła i w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce, które ufundowało dla Czytelników 3 podwójne wejściówki na pokaz 6 kwietnia o godz. 18 przy ul. Dewajtis 3. Otrzymają je nadawcy 1. 5. i 10. e-maila wysłanego na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „21.37”.

Pokaz przy ul. Dewajtis 3 odbędzie się w ramach cyklu kina dyskusyjnego Forum Filmów Nie-Zwyczajnych. Spotkanie po filmie poprowadzi o. dr Marek Kotyński CSsR, filmoznawca, teolog duchowości, wykładowca AKW.

