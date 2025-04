Młodzi dla papieża

Czuwanie modlitewne 2 kwietnia w kaplicy sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski miało charakter dziękczynny za życie i świętość Jana Pawła II. Było też modlitwą za jego wstawiennictwem w wybranych intencjach oraz przypomnieniem nauczania i świadectwa życia papieża Wojtyły.

Rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim i wprowadzeniem ikony św. Jana Pawła. - Przywołujemy dziś papieża Polaka, który został ogłoszony świętym. Chcemy przez niego zbliżać się do Boga i nazywamy to obcowaniem świętych. O to właśnie chodzi w czuwaniu w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Chcemy przeżywać z nim taką wspólnotę, komunię, która nas przez niego prowadzi do komunii z Bogiem, zbliża do Boga - przyznał bp Marek Marczak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski po poświęceniu ikony, zachęcając też do rozmowy z Janem Pawłem II przez szukanie odpowiedzi na pytania, które rodzą się w sercu i umyśle pod wpływem jego wypowiedzi.

Inicjatorem wydarzenia był ks. Marcin Kokoszka, ekonom KEP, który wskazał, że Jan Paweł II jest papieżem naszego życia.

- Towarzyszył nam - i nadal towarzyszy - od dzieciństwa poprzez okres wzrastania, na Światowych Dni Młodzieży, podczas jego pielgrzymek papieskie - jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, które czerpało z jego nauczania, wciąż aktualnego. Ikona św. Jana Pawła II ma być zewnętrznym przypomnieniem o jego obecności. Codziennie modlimy się przy tym ołtarzu - mówił.

W rocznicę śmierci patrona Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” stypendyści kilku wspólnot modlili się także m.in. w Poznaniu i Katowicach.

W modlitwie w Warszawie uczestniczyli także pracownicy sekretariatu KEP.