Dom Ojca Ignacego na Pradze

Ksiądz Ignacy Kłopotowski przyczynił się do powstania domów noclegowych, przytułków dla starców i kobiet oraz ochronek dla dzieci i młodzieży. Ludzie, którzy zetknęli się z nim, nazywali go „prawdziwym ojcem, opiekunem sierot”. „Każde dziecko przytulone, każde ludzkie istnienie od śmierci zachowane, każdy grosz dorzucony do pożytecznego dzieła - to wielka zasługa wobec Ojczyzny” - pisał. Organizował dla najbiedniejszych m.in. bezpłatne kuchnie. Przygarniał dzieci z ulicy, nieustannie poszukiwał środków, by zapewnić dzieciom dach nad głową, leczenie i stałą opiekę, zaciągał w tym celu kredyty, urządzał kwesty i apelował o ofiary. Szczególną troską obejmował także kobiety. W 1928 r. założył Loretto k. Wyszkowa - ośrodek kolonijny dla biednych dzieci i dla staruszek. Każdego roku przyjeżdżało tam nawet czterysta dzieci z rodzin robotniczych z warszawskich dzielnic - Pragi i Bródna, z Radzymina, a także ze Śląska. Dziś Loretto stało się sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, a w budynku przy ul. Sierakowskiego 6 siostry loretanki, działające od 31 lipca 1920 roku, prowadzą Dom Ojca Ignacego - świetlicę dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu warszawskiej Pragi.

W katedrze warszawsko-praskiej 3 kwietnia odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 30-lecia istnienia Świetlicy Środowiskowej „Dom Ojca Ignacego”. Placówka od 25 marca 1995 r. służy dzieciom i młodzieży w różnym wieku, oferując im wsparcie w nauce, rozwijanie pasji, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz możliwość spędzania czasu w przyjaznym gronie. Pod opieką sióstr loretanek, świeckich współpracowników i wolontariuszy, wychowankowie mają szansę na wszechstronny rozwój, nawiązywanie przyjaźni oraz uczestniczenie w wycieczkach i koloniach.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Michał Bartak, wolontariusz świetlicy, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Siostra Brygida Olędzka, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek, przybliżyła zebranym postać patrona świetlicy bł. Ignacego Kłopotowskiego oraz przedstawiła historię placówki. Po Eucharystii uczestnicy spotkali się na wspólnym posiłku w świetlicy. W uroczystości wzięli udział wychowankowie z opiekunami, siostry, pracownicy, wolontariusze i inne osoby związane z działalnością placówki.

W 2025 roku przypada również 20. rocznica beatyfikacji ks. Ignacego Kłopotowskiego, która miała miejsce 19 czerwca 2005 roku. Z tej okazji zaplanowano szereg wydarzeń upamiętniających tego wyjątkowego duchownego:

1 czerwca - wprowadzenie relikwii bł. Ignacego Kłopotowskiego do Świątyni Opatrzności Bożej podczas XVIII Święta Dziękczynienia

4-7 września - 10. piesza pielgrzymka z Drohiczyna do Loretto

7 września - odpust w Loretto

11 września - sympozjum o bł. ojcu założycielu przy katedrze warszawsko-praskiej. Sesja „Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski jak Dawid wobec Goliata” odbędzie się w sali kurialnej na Floriańskiej 3 o godz. 16. Uroczystym zwieńczeniem spotkania będzie Eucharystia pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego w katedrze św. Floriana o godz. 18.

W każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 18 w katedrze warszawsko-praskiej św. Floriana odprawiana jest Msza Święta o kanonizację bł. Ignacego Kłopotowskiego, a od kwietnia podczas tych Mszy głoszone jest słowo o tym błogosławionym. W pierwsze czwartki miesiąca o 18.30 Msza św. z Loretto jest transmitowana przez Salve NET. W drugie niedziele miesiąca o godz. 16 w Loretto odprawiana jest Msza w intencji kanonizacji.