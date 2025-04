Podczas kameralnej uroczystości w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich metropolita warszawski abp Adrian Galbas wręczył dekrety dwóm księżom: ks. Jakubowi Pytlakowskiemu, który będzie pełnił funkcję duszpasterza dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej oraz ks. Grzegorzowi Perzynie – nowemu duszpasterzowi służby liturgicznej w archidiecezji warszawskiej.

Ks. Grzegorz Perzyna jest wikariuszem parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce i katechetą w Szkole Podstawowej nr 80. Pochodzi spod Tarczyna. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne. 30 maja 2020 roku w Świątyni Opatrzności Bożej przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Przez pierwsze 4 lata kapłaństwa był wikariuszem w parafii NMP Matki Kościoła w Otrębusach, na Bielanach posługuje od 25 sierpnia 2024 r. Jak podkreśla, zaangażowanie w Liturgiczną Służbę Ołtarza pozwala „inaczej przeżywać Mszę Świętą”.

– To znaczy, że umożliwia bycie bliżej Tego, który jest najważniejszy w Kościele, czyli Pana Jezusa. Zapraszam młodych, żeby się nie bali i chcieli w to zaangażować – mówi ks. Perzyna, duszpasterz służby liturgicznej w archidiecezji warszawskiej.

Ks. Jakub Pytlakowski jest wikariuszem parafii Ofiarowania Pańskiego w Warszawie i duszpasterzem wspólnoty „Trzeba Siać”, która prężnie działa nie tylko na Ursynowie, ale również w kilku innych parafiach na terenie archidiecezji warszawskiej. Zapytany o to, jakie wyzwania stoją przed duszpasterstwem młodych, odpowiada, że „Pan Bóg jest, żywa Ewangelia jest i młodzież też jest. A jeżeli połączymy to z autentycznością, szczerością, prawdą, wolnością, to głęboko wierzę, że będziemy budować piękną, żywą wspólnotę Kościoła”.

– I zapraszam wszystkich kreatywnych duszpasterzy, kreatywną młodzież do tego, żeby też się do tego dzieła przyłączyli – mówi ks. Pytlakowski, duszpasterz dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej.

Nowi duszpasterze będą pełnić swoje obowiązki od 13 kwietnia we współpracy z dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.