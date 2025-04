Widowisko pasyjne, wskrzeszone przez Bractwo Misterium Męki Pańskiej, przeniosło widzów w czasie, ukazując wydarzenia związane z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa.

Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. Droga Krzyżowa

Gość Warszawski

Misterium rozpoczęło się sceną nawiązującą do założenia Góry Kalwarii jako sanktuarium pasyjnego, ukazując rozmowę biskupa Stefana Wierzbowskiego i ojca Stanisława Papczyńskiego o wizji krzyża. Góra Kalwaria, zwana Nową Jerozolimą, została założona w 1670 roku na planie krzyża, wzorowanym na średniowiecznych planach Jerozolimy. W mieście osiedliły się liczne zakony, a ulice posypano ziemią przywiezioną z Ziemi Świętej.

Trzydniowe Misteria Pasyjne w Górze Kalwarii przyciągały niegdyś pielgrzymki z całego kraju. W ten sposób obchodzono całe Triduum Paschalne: od Wielkiego Czwartku i pożegnania Jezusa z Maryją w Domku Matki Bożej na Syjonie oraz przejścia do pobliskiego Wieczernika, gdzie podczas liturgii miała miejsce ceremonia obmycia nóg, którą celebrował przełożony klasztoru marianów. Z Wieczernika Jezus z apostołami wyruszał do Ogrójca na skarpie wiślanej. Zakonnicy, bractwa, porządkowi i tłumy pątników, którzy wyruszali za nimi, byli świadkami pojmania Jezusa. Do kaplic Annasza i Kajfasza oraz kaplicy Więzienia w Piwnicy wchodzili przez Bramę Wschodnią. W blasku ognisk pielgrzymi słuchali kazania o męce Więźnia. O świcie w Wielki Piątek Jezusa prowadzono do Ratusza Piłata, czyli istniejącego wciąż kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, popularnego kościoła „Na Górce”. Po drodze do ratusza mijano Pałac Heroda. Woźny miejski odczytywał Dekret Piłata skazujący Jezusa na śmierć, a następnie dekret ów wpisywano do ksiąg miejskich.

Misterium w Górze Kalwarii. Ustanowienie Eucharystii

Gość Warszawski

Do naszych czasów zachował się tylko jeden odpis takiego dokumentu, z 1761 roku, który jest wykorzystany we współczesnej inscenizacji. Ostatnie wystawiono, gdy Góra znalazła się pod pruskim zaborem. Przy dźwięku trąb i bębnów pątnicy przechodzili do kaplicy Włożenia Krzyża. Chrystusowi w cierniowej koronie pomagał go dźwigać Szymon Cyrenejczyk i żołnierze. Był zbyt ciężki dla jednego człowieka. Podczas drogi ulicą Kalwaryjską, przy kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej, czytano rozważania pasyjne. Stacje od Trzeciego Upadku po Ukrzyżowanie i Złożenie do Grobu miały miejsce już wewnątrz kościoła Św. Krzyża, wzniesionego na specjalnie usypanym wzgórzu zwanym Golgotą, w miejscu dzisiejszego cmentarza parafialnego. Adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie w podziemiach świątyni aż do rezurekcji prowadzili bernardyni, ówcześni opiekunowie sanktuarium.

Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. Ukrzyżowanie Jezusa

Gość Warszawski

Tym razem w misterium wzięło udział około dwóch tysięcy osób. Obchody Triduum Paschalnego obejmowały m.in. sceny Ostatniej Wieczerzy, pojmania Jezusa, Drogi Krzyżowej i Ukrzyżowania. W tym roku po raz pierwszy została odegrana scena Ostatniej Wieczerzy.

Stroje, dekoracje, rekwizyty zostały wykonane podczas wielotygodniowych przygotowań własnymi siłami Bractwa Misterium Męki Pańskiej, które zostało założone właśnie dla kultywowania duchowości pasyjnej i działa przy sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego na Mariankach.

Misterium Męki Pańskiej na Rynku im. bp. Wierzbowskiego wpisuje się w 355. rocznicę założenia miasta. Na scenę wkroczyli, jak co roku, rajcy miejscy, odczytując Dekret Piłata, skazujący Jezusa na śmierć. Dramat Męki Pańskiej rozpoczął się od scen Ostatniej Wieczerzy, modlitwy w Ogrójcu, pojmania, przesłuchań u Annasza, Kajfasza, Piłata i Heroda. Szczególnie poruszające były sceny Drogi Krzyżowej: spotkania Jezusa z Matką, z Szymonem z Cyreny, otarciem twarzy Jezusa przez Weronikę.

Współczesny scenariusz Misterium, pisany wierszem, oraz pieśni wykonywane podczas widowiska, są autorstwa Jacka Kowalskiego, pieśniarza, poety, propagatora muzycznej tradycji katolickiej i staropolskiej.

W Misterium wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Góry Kalwarii i okolic, którzy wcielili się w postacie z czasów Jezusa. Aktorzy amatorzy, po wielomiesięcznych przygotowaniach, odtworzyli sceny Męki Pańskiej, dbając o autentyczność przekazu. W postać Jezusa wcielił się po raz pierwszy Bartosz Niebielski, mieszkaniec Warszawy, w przeszłości aktor, dziś specjalista w zakresie marketingu, public relations, sprzedaży, negocjacji i zarządzania projektami. Maryję zagrała Anna Tomaszewska, mieszkanka Kątów pod Górą Kalwarią, która na co dzień udziela się w lokalnym zespole Air Band. W rzymskich żołnierzy wcielili się po raz kolejny rekonstruktorzy z Legii Rzymskiej.