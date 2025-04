Patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Tawadros II spotkał się archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście z biskupami warszawskimi, m.in. z bp. Romualdem Kamińskim i z abp. Adrianem Galbasem.

Patriarcha Koptów Tawardos II nawiedza archikatedrę warszawską

Gość Warszawski

Duchowni modlili się przy obchodzącym 500 lat obecności w Warszawie Cudownym Krucyfiksie Baryczków i zwiedzili podziemia archikatedry, w których spoczywają m.in. książęta mazowieccy z rodu Piastów, ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, prezydenci II Rzeczypospolitej: Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski czy kard. Józef Glemp.

Koptowie to rdzenna chrześcijańska ludność Egiptu, stanowiąca największą mniejszość chrześcijańską na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, liczącą od 12 do 16 milionów osób, czyli około 10-20 proc. populacji Egiptu. Nazwa „Kopt” pochodzi od języka koptyjskiego, który jest ostatnią zachowaną odmianą języka staroegipskiego. Koptowie nazywają siebie „rem-en-kimi”, co oznacza „lud ziemi egipskiej”.

Tawardos II przy sarkofagu bł. Stefana Wyszyńskiego

Gość Warszawski

Historia Kościoła koptyjskiego sięga św. Marka, który według tradycji przyniósł chrześcijaństwo do Egiptu. Stolica Kościoła koptyjskiego znajduje się w Aleksandrii, która w IV wieku miała znaczącą pozycję w Kościele, konkurując z Konstantynopolem o drugie miejsce po Rzymie. Kościół koptyjski jest znany z rozwoju życia monastycznego i bogatej tradycji teologicznej.

Tawadros II, właściwie Wagih Sobhy Baky Soliman, urodził się 4 października 1952 roku w Al-Mansurze i od 2012 roku jest 118. patriarchą (papieżem) Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Przed wyborem na patriarchę był farmaceutą i kierował państwowym zakładem farmaceutycznym. W 1988 roku złożył śluby zakonne, a w 1989 roku został wyświęcony na kapłana. Sakrę biskupią otrzymał w 1997 roku. Jego intronizacja odbyła się 18 listopada 2012 roku w Kairze.

Papież Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego w podziemiach katedry warszawskiej

Gość Warszawski

Tawadros II jest znany z dialogu ekumenicznego, w tym bliskich relacji z papieżem Franciszkiem. W 2013 roku spotkał się z papieżem Franciszkiem, a oba Kościoły ustanowiły 10 maja dniem koptyjsko-katolickiej przyjaźni. Wspólne deklaracje papieży obu Kościołów potwierdzają jedność wiary w Chrystusa, mimo różnic doktrynalnych, które historycznie dzieliły te wspólnoty.

- Spotkanie metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa z patriarchą koptyjskim Tawadrosem II w archikatedrze warszawskiej jest wyrazem dialogu i wzajemnego szacunku między Kościołem katolickim a Kościołem koptyjskim. Takie spotkania sprzyjają budowaniu jedności chrześcijan oraz pogłębianiu współpracy między różnymi tradycjami chrześcijańskimi - tłumaczy ks. prof. Józef Naumowicz, patrolog, który poprowadził w archikatedrze krótką modlitwę o pokój.