Podczas uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej abp Adrian Galbas ustanowił 72 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. W homilii podkreślił znaczenie Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina.

Metropolita warszawski rozpoczął swoje kazanie od nawiązania do fragmentu Ewangelii Świętego Jana, mówiącego o mowie eucharystycznej Jezusa w Kafarnaum. Przypomniał zebranym o tłumie, który początkowo zachwycił się Jezusem po cudzie rozmnożenia chleba, lecz później odwrócił się od Niego, gdy usłyszał o chlebie z nieba, dającym życie wieczne. W tym kontekście arcybiskup podkreślił postawę Piotra, który wbrew tłumowi wyznał wiarę w Chrystusa, mówiąc: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”.

Promocja nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Gość Warszawski

Arcybiskup Galbas zachęcił nowych szafarzy, by uczyli się od Piotra tej niezłomnej wiary, szczególnie w sytuacjach, gdy wielu ludzi odwraca się od Chrystusa i Jego nauki.

- Czy mamy w sobie tę upartość Piotra? Tę zdolność, by pójść pod prąd i powiedzieć: "Ty masz słowa życia wiecznego”? - pytał, podkreślając, że Eucharystia jest prawdziwym Ciałem i Krwią Jezusa, pokarmem na życie wieczne, który ma moc uzdrawiania i wskrzeszania dusz.

W dalszej części homilii arcybiskup podzielił się osobistym doświadczeniem z Papui Nowej Gwinei, gdzie spotkał się z głęboką wiarą tamtejszej ludności w moc Eucharystii. Przytoczył słowa jednego z mieszkańców dżungli, który prosił o nie zamykanie kaplicy, mówiąc, że Komunia Święta chroni ich przed „wężem”, który zabija duszę. To świadectwo stało się dla arcybiskupa punktem wyjścia do refleksji nad istotą wiary w Eucharystię, która - jak podkreślił - jest fundamentem posługi szafarza.

Arcybiskup Galbas zwrócił również uwagę na sposób sprawowania posługi szafarza, cytując słowa Świętego Jana Pawła II o szacunku i miłości, z jakimi należy obchodzić się z Ciałem i Krwią Chrystusa.

- Nie potrzebujemy niechlujnych szafarzy ani takich księży przy ołtarzu. Kościół potrzebuje szafarzy, którzy każdą czynnością wyrażają naszą wiarę - podkreślił.

Abp Adrian Galbas ustanawia 72 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Gość Warszawski

Zwrócił także uwagę na znaczenie osobistego przyjmowania Komunii Świętej przez szafarza oraz na posługę zanoszenia Eucharystii chorym, którzy często nie mają możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej.

Na zakończenie homilii arcybiskup Adrian Galbas podziękował nowym szafarzom za ich gotowość do podjęcia posługi, ich żonom za wsparcie oraz duszpasterzom za trud włożony w ich formację. Nawiązał również do Psalmu 116, który - jak zauważył - mógł być modlitwą Piotra. Zachęcił nowych szafarzy, by uczynili go również swoją modlitwą.

Po homilii nastąpił obrzęd ustanowienia nowych szafarzy, podczas którego arcybiskup Galbas zadał im pytania dotyczące ich gotowości do pełnienia tej funkcji z czcią i oddaniem. Po udzieleniu pozytywnych odpowiedzi, arcybiskup pobłogosławił kandydatów, powierzając ich opiece Bożej.