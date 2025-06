Wydarzenie jest owocem działania dwóch inicjatyw Bractwa Słowa Bożego: Szkoły Apostolstwa Biblijnego kształcącej osoby pragnące lepiej poznać Pismo Święte, kultury będące tłem wzrastania Biblii oraz chcące przygotować się do dzielenia się nabytą wiedzą z innymi, oraz Lingua Sacra, czyli szkoły hebrajskiego, greckiego, łaciny.

Spotkanie, które odbędzie się 7 czerwca w klasztorze pasjonistów przy ul. Zamienickiej 21 w Warszawie, ma na celu spotkane z żywą Biblią.

- Pismo Święte to księga dostojna, pomnik wielu kultur, który wzrastał i trwał przez tysiąclecia. Zupełnie jak egipskie piramidy czy ruiny pałaców asyryjskich królów. Cenimy te zabytki, ale nie mamy problemu z tym, by w życiu codziennym radzić sobie bez nich. Czy tak samo jest z Pismem Świętym? Gdyby tak było, oznaczałoby to, że to księga martwa, należąca do bezpowrotnie minionej przeszłości. Tego nie chcemy jako ludzie, którzy potrzebują słowa Bożego jako słowa życia, codziennego chleba i napoju dla duszy, drogowskazu na każdy dzień naszego życia - zachęca o. Waldemar Linke CP, konsultor pasjonistów i wicekanclerz Bractwa Słowa Bożego.

Spotkanie rozpocznie biblista ks. dr Piotr Klimek, który przedstawi wykład „Teologia świąt żydowskich”.

- Znamy coraz lepiej żydowski folklor, także ten związany ze świętami. Jednak lulaw („palemka” na święto Sukkot), świece hanukowe i „uszy Hammana” nie są treścią tych świąt, jak choinka, kutia czy groch z kapustą nie są treścią Bożego Narodzenia, a biały barszcz – Wielkanocy. Co jest duszą świąt obchodzonych przez wyznawców judaizmu? W co wierzą ci, którzy je obchodzą? O tym będzie mówił wieloletni wykładowca, wspaniały popularyzator Biblii i gorliwy duszpasterz - zaprasza o. Linke.

W umiejętności słuchania uczestnikom spotkania pomoże terapeuta i psycholog Rajmund Narożniak, który przeprowadzi warsztat psychologiczny „Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Ostatnią częścią wydarzenia będzie rozważanie wyznania wiary ożywione Słowem Bożym, poprowadzone przez Roberta Pierzchałę, wicekanclerza Bractwa Słowa Bożego.

Program spotkania:

10:00-11:30 - wykład „Teologia świąt żydowskich”, ks. dr Piotr Klimek

11.30-11.45 - przerwa

11.45-12.45 - warsztat psychologiczny „Kto ma uszy, niechaj słucha”, cz. I. Rajmund Narożniak

12.45-13.30 - przerwa

13.30-14.30 - warsztat psychologiczny „Kto ma uszy, niechaj słucha”, cz. II. Rajmund Narożniak

14.30-14.45 - przerwa

14.45-15.30 - medytowane Credo.

Ze względów organizacyjnych Bractwo Słowa Bożego prosi o zgłaszanie udziału w spotkaniu na adres: sab.bractwo@gmail.com lub na nr telefonu: 664 015 512.

Spotkanie będzie też transmitowane na żywo.

Bractwo Słowa Bożego jest miejscem dla osób, które chcą się zaprzyjaźnić z Pismem Świętym, starają się, by ono im stale towarzyszyło, i by dzięki niemu wzrastali. Działa jako stowarzyszenie i korzysta z doświadczeń innych organizacji biblijnych rozsianych po całym świecie, bo w 2017 roku zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej, międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 organizacji biblijnych w około 130 krajach.

Bractwo na swojej stronie internetowej (http://bractwoslowa.pl) przygotowuje codzienne komentarze do czytań. W wersji audio Ewangelia z analizą są udostępniane Radiu Niepokalanów, a tekst pierwszego czytania z komentarzem nadaje Radio Warszawa. W stołecznej stacji w soboty o 16.40 można usłyszeć audycję „Biblia krok po kroku” przygotowaną przez Joannę Człapską i o. prof. Waldemara Linke CP.

Bractwo od kilku lat prowadzi też comiesięczne, otwarte Spotkania ze Słowem Bożym w klasztorze pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21. Ich część warsztatowa to praktyczna szkoła lectio divina, która jest kluczem do chrześcijańskiej medytacji Pisma Świętego. W tym roku są one poświęcone Apokalipsie. Prowadzi je głównie o. Linke przy wsparciu s. dr Karmeli Sługockiej OP.