W święto Wniebowstąpienia Chrystusa dziękczynnej Eucharystii przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych oraz prefekt Komisji ds. Nowych Męczenników – Świadków Wiary. Wcześniej do Świątyni Opatrzności Bożej dotarła piesza pielgrzymka z relikwiami bł. Marii Teresy Ledóchowskiej oraz bł. Ignacego Kłopotowskiego. Z pl. Józefa Piłsudskiego poprowadził ją przez ulice Warszawy abp Adrian Galbas SAC.

XVIII Święto Dziękczynienia. Wprowadzenie relikwii

Gość Warszawski

XVIII Święto Dziękczynienia przebiega pod hasłem "Dziękujemy za nadzieję". Liturgia Mszy Świętej została odprawiana po łacinie. Homilia gościa z Watykanu stała się przejmującym wezwaniem do życia przepełnionego wdzięcznością i aktywną, twórczą nadzieją.

Na początku homilii kardynał Semeraro podkreślił fundamentalne znaczenie wdzięczności w życiu wierzącego. Cytując papieża Franciszka, przypomniał, że "dla osoby wierzącej wdzięczność należy do sedna wiary: chrześcijanin, który nie potrafi dziękować, jest człowiekiem, który zapomniał języka Boga".

XVIII Święto Dziękczynienia. Procesja na wejście

Podzielił się swoim wzruszeniem z powodu powrotu do Świątyni Opatrzności Bożej, w której przed czterema laty w imieniu Ojca Świętego przewodniczył beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Mówiąc o cnocie nadziei, tak istotnej w obchodzonym Roku Jubileuszowym 2025, kardynał wyjaśnił, że nie chodzi tu o pasywne wyczekiwanie. Chrześcijańska nadzieja, jak mówił, to "pewnego rodzaju napięcie, ruch, podróż". Nawiązując do sceny Wniebowstąpienia, gdzie Apostołowie wpatrywali się w niebo, przestrzegł, że nadzieja nie polega na "patrzeniu w niebo", lecz na byciu pielgrzymami nadziei, aktywnie angażującymi się w przemianę "ziemi już istniejącej", zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II.

Kardynał Semeraro wskazał na głęboką więź łączącą wdzięczność i nadzieję. "Wdzięczność i nadzieja: dwa słowa, które bardzo dobrze do siebie pasują" – stwierdził. Ponownie przywołując myśl papieża Franciszka, dodał: "Jeśli jesteśmy nosicielami wdzięczności, także świat staje się lepszy, chociażby odrobinę, ale to wystarczy, by dać mu trochę nadziei". Postawa dziękczynienia staje się zatem żyznym gruntem, na którym wzrasta nadzieja.

XVIII Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej

Kard. Marcello Semeraro wezwał do ewangelizacji poprzez świadectwo czynów, które powinno poprzedzać słowa. Kardynał przypomniał, że sam Jezus "czynił i nauczał" (Dz 1,1), a jego działanie było zawsze pierwsze. Przywołał nauczanie św. Jana Pawła II o "świadectwie popartym widocznymi znakami" jako fundamencie skutecznego przekazu Ewangelii. Jako wzór podał także św. Franciszka z Asyżu, który zalecał braciom najpierw "być poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga", a dopiero potem, "gdyby widzieli, że tak się Panu podoba, niech głoszą słowo Boże". Chrześcijanin, jak barwnie opisał to średniowieczny mnich kartuz, powinien "stąpać obiema nogami, to znaczy nogą uczynków i nogą słów".

Jako konkretne przykłady życia przepełnionego wiarą i uczynkami, kardynał Semeraro wskazał na postaci błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, założycielki Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Klawera, która poświęciła swe życie służbie Afrykańczykom, oraz błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, założyciela sióstr loretanek, niestrudzonego apostoła miłosierdzia i krzewiciela prasy katolickiej. Ich relikwie, wprowadzone tego dnia do sanktuarium Opatrzności Bożej, stały się namacalnym przypomnieniem o sile wiary, która owocuje konkretnym działaniem.

Gość z Watykanu przywołał również postać Maryi, która po Zwiastowaniu "nie zaczęła od razu deklarować wdzięczności Panu i śpiewać z radości". Wręcz przeciwnie, Ewangelia mówi, że "wybrała się i poszła z pośpiechem w góry" do Elżbiety. Dopiero po tym akcie służby i doświadczeniu spotkania, Maryja wyśpiewała swój Magnificat. Jej przykład uczy, jak naśladować Jezusa, który "czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym został wzięty do nieba".

Homilia Kardynała Semeraro zakończyła się wezwaniem, aby dziękczynienie i nadzieja nie były "bierne, ale twórcze". W roku jubileuszowym, jako "pielgrzymi nadziei", wierni są zaproszeni do przekształcania całego swojego życia w hymn dziękczynienia i do odważnego kroczenia naprzód z nadzieją, która wyraża się w czynach miłości i świadectwie wiary.

Pod koniec liturgii wierni odmówili wraz z metropolitą warszawskim uroczysty Akt Dziękczynienia i Zawierzenia, prosząc Boga o opiekę nad Polską, a przed świątynią otwarto pełne atrakcji miasteczko dla dzieci. Czekają na nie kolorowe zjeżdżalnie, kolejka szynowa, występy szczudlarzy oraz animacje i zawody sprawnościowe dla całych rodzin. Uczestnicy mogą wziąć udział w grze terenowej „Poszukiwacze znaków nadziei”, która pozwoli odkryć znaczenie uczynków miłosierdzia niosących nadzieję. Najmłodsi poznają także życie i dzieła miłości bohaterów dnia: bł. Marii Teresy Ledóchowskiej i bł. Ignacego Kłopotowskiego. Ponadto Akademia Młodego Lekarza prowadzi warsztaty „Misja dla Superbohatera”, a obok świątyni powstał mini plac ruchu drogowego, gdzie dzieci mogły poznać zasady bezpieczeństwa na drodze.

W ramach obchodów Święta Dziękczynienia można zwiedzać Świątynię Opatrzności Bożej, Panteon Wielkich Polaków, Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie, Ruchomy Teatr XXI wieku dla Dzieci, prezentujący najmłodszym historię Polski w 24 scenach oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Przed świątynią, między godz. 14 i 17, wystąpili artyści, m.in. grupa raperów Muode Koty, Magda Anioł z repertuarem dla dzieci i rodzin, rockowo-folkowy zespół spod Babiej Góry, czyli Potock, a także orkiestry dęte. Święto Dziękczynienia zakończy się wieczorem uwielbienia, prowadzonym przez Darka „Maleo” Malejonka z Przyjaciółmi.