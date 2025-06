W pielgrzymce do Świątyni Opatrzności Bożej niesiono feretrony z wizerunkami i z relikwiami bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, patronki dzieł misyjnych w Polsce oraz bł. Ignacego Kłopotowskiego, patrona dzieł charytatywnych i mediów katolickich.

Procesja z relikwiami bł. Marii Teresy Ledóchowskiej i bł. Ignacego Kłopotowskiego

Gość Warszawski

- W tym roku będziemy dziękować Bogu za nadzieję, czyli za ten wspaniały dar, o którym Katechizm Kościoła Katolickiego powie, że został złożony przez Boga w sercu każdego człowieka. Nadzieja oczyszcza nasze działania, by ukierunkować je na Królestwo niebieskie, chroni przed zwątpieniem i egoizmem, podtrzymuje nas w każdym opuszczeniu, poszerza nasze serca w oczekiwaniu szczęścia wiecznego oraz prowadzi do szczęścia i miłości. Jak nie dziękować Dawcy za tak wspaniały dar. Przyjdźmy więc do Świątyni Opatrzności Bożej jako pielgrzymi nadziei - zachęcał abp Adrian Galbas, metropolita warszawski, który całą, 12-kilometrową trasę pokonał z innymi wiernymi.

W organizację i asystę przy relikwiach zaangażowane były liczne grupy, w tym Rycerze Jana Pawła II, Archikonfraternia Literacka, Pomocnicy Maryi, Akcja Katolicka, strażacy oraz siostry zakonne ze zgromadzeń założonych przez błogosławionych.

XVIII Święto Dziękczynienia. Procesja z kościoła barnabitów

Gość Warszawski

Podczas marszu Traktem Królewskim podkreślano duchowe dziedzictwo patronów. Bł. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek, znany był z umiłowania słowa drukowanego, które nazywał "chlebem dla duszy". Z kolei bł. Maria Teresa Ledóchowska, założycielka sióstr mMisjonarek św. Piotra Klawera, poświęciła swoje życie misjom i wspieraniu ewangelizacji, zwłaszcza w Afryce. Jej relikwiarz symbolizował jej duchowe dziedzictwo i misyjną gorliwość.

W pielgrzymce wzięły udział także orkiestry. Na poszczególnych etapach wznoszono modlitwy i zawołania, takie jak "Błogosławiony – ks. Ignacy!" czy "Błogosławiona - Maria Teresa!". Śpiewano pieśni religijne, m.in. "My chcemy Boga".

Procesja z relikwiami. XVIII Święto Dziękczynienia. Aleja Rzeczypospolitej

Gość Warszawski

W trakcie pielgrzymki nie zabrakło poruszających świadectw. Pani Ewa podzieliła się historią cudu za wstawiennictwem księdza Ignacego, opowiadając o skomplikowanej ciąży i narodzinach córki: siostra Katrin, pochodząca z Nigerii, opowiedziała o swoim powołaniu misyjnym, które zrodziło się pod wpływem pracy misjonarzy i dziedzictwa bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Jej świadectwo zakończył śpiew w języku angielskim.

Od kościoła św. Antoniego Marii Zaccarii dołączyły do nich relikwie czczonych już w Świątyni Opatrzności Bożej 22 polskich świętych i błogosławionych.