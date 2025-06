Gdzie zmieni się proboszcz?

Abp Adrian Galbas w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich wręczył dekrety nowym proboszczom i administratorom parafii, którzy zastąpią kapłanów odchodzących na emeryturę. Księża obejmujący parafię po raz pierwszy rozpoczną posługę jako administratorzy – przez rok, z pełnią uprawnień przysługujących proboszczowi

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą i odczytaniem fragmentu Ewangelii św. Łukasza (Łk 10, 1-12) o „posłaniu siedemdziesięciu dwóch”, a następnie głos zabrał metropolita warszawski, abp Adrian Galbas. Odwołując się do odczytanego tekstu, zaznaczył, że to tekst o posłaniu, o tym, że "Pan Jezus chce, abyście poszli tam dokąd On sam przyjść zamierza”.

– To znaczy, że jesteśmy w naszej posłudze tymi, którzy mają Mu torować drogę, mają Mu torować w ludzkich sercach drogę, na którą wejdzie sam Chrystus. […] Bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to nie ja jestem w centrum tej posługi, nie ja tam jestem najważniejszy. Jestem przed Jezusem, a nie zamiast Niego. Mam być trochę jak przekąska przed głównym daniem. Mam robić ludziom smak na Chrystusa. Nie zastępować Go sobą i nie zapełniać ludzi sobą, bo to, co najbardziej pożywne, to jest spotkanie z Jego łaską – mówił abp Galbas do nowych proboszczów i administratorów parafii.

Jak podkreślił, księża zostają posłani do parafii, które „są parafiami konkretnych ludzi, oni tam mieszkają, oni tę parafię budują i tworzą jakąś kulturę”.

– Przychodzicie tam na jakiś czas. Krótszy, dłuższy, ale nie można od razu się poczuć właścicielem tej parafii, "ustalaczem" wszystkich spraw – mówił metropolita warszawski. I zachęcił księży, aby najpierw „poznać, czym ta parafia żyje, jaka jest jej historia, jakie są jej tradycje”. – Nie można tam wszystkiego teraz robić pod siebie, "bo ja wiem najlepiej". Pierwszym zmysłem, jaki jest potrzebny w tej posłudze, to jest zmysł słuchu: "posłuchać, przypatrzeć się, zobaczyć" – mówił.

Odwołując się do odczytanej Ewangelii, zaznaczył, że „Jezus prosi, żebyśmy się na tej posłudze skoncentrowani”.

– Tej posłudze trzeba podporządkować wszystkie inne zadania, wszystkie inne wyzwania, także swoje hobby. Oczywiście, macie prawo je mieć, ale nie mogą one dominować – zaznaczył.

Abp Galbas podkreślił, że Jezus zachęca „do posługi bardzo eleganckiej”.

– To jest coś, na co ludzie najczęściej się tu skarżą, kiedy przyjeżdżają i nie tylko w to miejsce. Nie skarżą się, że proboszcz mówi bardzo skomplikowane kazania, ale skarżą się na brak elegancji, na grubiańskość. […] Bardzo was na to uwrażliwiam, żebyście nie krzyczeli na ludzi. Jeśli będziecie wymagać, to uzasadniajcie te wymagania. Tłumaczcie ludziom, którzy mają prawo czegoś nie rozumieć, nie wiedzieć – dodał.

Cytując papieża Benedykta XVI, metropolita warszawski powiedział, że „jednym z najważniejszych punktów ewangelizacji jest kancelaria” i ważne, jak ludzie zostaną wtedy przyjęci, „czy spotkają człowieka, czy urzędnika”.

– Ta elegancja w posłudze, takie wyrozumienie, jest bardzo ważne i bardzo wam to kładę na serce – mówił. – Prosi nas także Pan Jezus, byśmy rozumieli, że ta posługa spotka się także z trudem – podkreślił. I dodał, że „czasem będzie rzeczywiście trzeba się poczuć jak owca między wilkiem”. – Trzeba się też z tym liczyć, że to jest posługa, która będzie się wiązała także z bólem, trudem, z jakąś postacią wyrzeczenia – mówił.

Abp Galbas prosił księży, aby szanowali swoich wikarych i rezydentów oraz proboszczów przechodzących na emeryturę, którzy pozostaną w parafiach, a którzy często poświęcili wiele lat na budowanie tej wspólnoty. Następnie podkreślił, że parafia to ludzie świeccy, którzy są członkami rady parafialnej czy ekonomicznej, ale mają też swoje pomysły i oczekiwania, „którzy chcą też proboszcza wspierać w dźwiganiu ciężarów parafii”.

– Za chwilę złożycie wyznanie wiary. Chciałbym, żeby wszyscy rozumieli to, że wyznanie wiary oznacza, że mam budować Kościół, a nie budować tam swoją kapliczkę. Nie chodzi o to, żeby teraz mieć jakąś swoją własną wizję. Parafia jest częścią Kościoła, jest częścią też Kościoła lokalnego, w którym obowiązują zasady, konkretne prawo – mówił. I dodał: - To jest jedna nasza wspólnota. Dbajcie o to, aby budować Kościół w Kościele, a nie kapliczkę dedykowaną sobie samemu – mówił.

Księża, którym po raz pierwszy zostają powierzone wspólnoty parafialne będą przez rok administratorami, ale z wszystkimi prawami przysługującymi urzędowi proboszcza.

– To nie jest w żadnym razie brak zaufania. Tylko jest to po to, żebyśmy mogli obustronnie rozeznać, czy to jest rzeczywiście "to", czy to jest powołanie w powołaniu. Czy widzisz, że nie jest to ciężar ponad twoje siły, a także, by mógł to zobaczyć biskup. Spodziewam się, że wszyscy za rok zostaną mianowani proboszczami tej parafii, chociaż zarząd administracyjny, ekonomiczny i przede wszystkim dotyczący troski o duszę macie od momentu, który jest ustawiony w dekrecie w sposób pełnoprawny – wyjaśnił abp Galbas.

ZMIANY PERSONALNE DUCHOWIEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Księża przechodzący na emeryturę

Ks. kanonik Henryk Adamczuk – dotychczasowy proboszcz parafii Świętej Rodziny w Kamionce, w dekanacie piaseczyńskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. kanonik dr Wiesław Bąkowski – dotychczasowy proboszcz Ofiarowania NMP w Ostrołęce nad Pilicą, w dekanacie wareckim.

Ks. prałat Bolesław Bolek – dotychczasowy proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Otrębusach, w dekanacie brwinowskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. kanonik Janusz Celejewski – dotychczasowy proboszcz parafii Narodzenia NMP w Secyminie, w dekanacie kampinoskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Wojciech Drozdowicz – dotychczasowy proboszcz parafii bł. Edwarda Detkensa w Warszawie, w Lesie Bielańskim, dekanat bielański, przechodzi na emeryturę.

Ks. kanonik Tadeusz Gałecki – dotychczasowy proboszcz parafii Świętej Trójcy w Błoniu, w dekanacie błońskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat dr Grzegorz Kozicki – dotychczasowy proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, w dekanacie laseckim, przechodzi na emeryturę.

Ks. kanonik Maciej Kurzawa – dotychczasowy proboszcz parafii św. Floriana w Brwinowie, w dekanacie brwinowskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Ryszard Laskowski – dotychczasowy proboszcz parafii Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie, w dekanacie ursuskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Jan Mężyński – dotychczasowy proboszcz parafii MB Bolesnej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. kanonik Henryk Prażnowski – dotychczasowy proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Michałowicach, w dekanacie mogielnickim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Bogdan Przegaliński – dotychczasowy proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Żbikowie, w dekanacie pruszkowskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. kanonik Henryk Rogala – dotychczasowy proboszcz parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Drwalewie, w dekanacie grójeckim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Marian Rowicki – dotychczasowy proboszcz parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem, w dekanacie laseckim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Lech Sitek – dotychczasowy proboszcz parafii św. Elżbiety w Warszawie, w dekanacie wilanowskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat dr Leszek Slipek – dotychczasowy proboszcz parafii św. Andrzeja Ap. w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Wiesław Szewczyk – dotychczasowy proboszcz parafii Świętej Rodziny w Warszawie, w dekanacie ursuskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Kazimierz Sznajder – dotychczasowy proboszcz parafii NMP Królowej Świata w Warszawie, w dekanacie ochockim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Zenon Trzaskowski – dotychczasowy rektor kościoła św. Grzegorza Wielkiego w Warszawie, na Cmentarzu Wolskim, w dekanacie wolskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. prałat Wiesław Zaręba – dotychczasowy proboszcz parafii św. Rocha w Jazgarzewie, w dekanacie piaseczyńskim, przechodzi na emeryturę.

Ks. kanonik Adam Zelga – dotychczasowy proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, przechodzi na emeryturę.

Zmiany proboszczowskie