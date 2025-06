Owoce świętości

Konferencja prasowa, poświęcona prezentacji raportu, zgromadziła osoby od lat zaangażowane w dokumentowanie życia i kultu ks. Jerzego, w tym Katarzynę Soborak, która współtworzyła pierwszy raport na potrzeby procesu beatyfikacyjnego, oraz dr Milenę Kindziuk, autorkę wielu książek o kapelanie Solidarności.

Raport o kulcie bł. Jerzego Popiełuszki na 15. rocznicę jego beatyfikacji

Gość Warszawski

Dokument, będący owocem pracy wielu osób i instytucji, ukazuje fenomen, który rozpoczął się spontanicznie po jego śmierci w 1984 r. i trwa do dziś, przyciągając miliony wiernych i inspirując kolejne pokolenia. Raport ukazuje, że mimo upływu 41 lat od męczeńskiej śmierci postać i przesłanie kapłana nie tylko nie tracą na aktualności, ale stają się inspiracją dla coraz szerszych kręgów w Polsce i na świecie. To dowodzi, że kult błogosławionego kapłana "dojrzewa i rośnie", przekraczając granice pokoleniowe i geograficzne.

Już w pierwsze 10 lat po śmierci miejsce to nawiedziło ponad 11 mln osób. Do dzisiaj liczba ta przekroczyła 23 miliony. Po beatyfikacji w 2010 r. znacznie wzrosła dynamika odwiedzin. Samo Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, mieszczące się w podziemiach kościoła, od 2010 do 2024 r. odwiedziło prawie 446 tys. osób, w tym ponad 42 tys. gości z 78 krajów świata - podkreśla K. Soborak. - Niezwykłym zjawiskiem są warty honorowe przy grobie. Początkowo, przez 26 lat, pełnili je członkowie służby porządkowej. Po beatyfikacji, od 2011 r., wartę przejęli członkowie NSZZ "Solidarność", a w ciągu 15 lat wzięło w nich udział ponad 11,5 tys. osób - mówi wieloletnia szefowa Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu ks. Jerzego Popiełuszki.

Kult ks. Popiełuszki ma wymiar globalny, czego najmocniejszym dowodem jest fakt, że po beatyfikacji w 2010 r. w świat powędrowały relikwie męczennika. W Polsce znajduje się 1367 relikwii w 794 miejscowościach. Za granicą natomiast obecne są 583 relikwie w 67 krajach na 6 kontynentach. Najwięcej z nich znajduje się w Stanach Zjednoczonych (89), Włoszech (87) i na Filipinach (61).

- Ksiądz Jerzy jest męczennikiem, który żyje, który przemawia wciąż do ludzi na całym świecie. To taki znak dla współczesnego świata, który często chce żyć tak, jak gdyby Boga nie było, że jednak ks. Jerzy i jego wpływ jest ogromny, bo żywe jest przesłanie ks. Jerzego - mówiła M. Kindziuk, współautorka raportu.

Podczas konferencji przywołano również postać matki kapłana Marianny Popiełuszko, która doczekała beatyfikacji syna, co było dla niej i dla wszystkich zaangażowanych w ten proces ogromnym przeżyciem i spełnieniem marzeń.

Paweł Kęska o kulcie ks. Jerzego Popiełuszki

Gość Warszawski

Raport wskazuje na działalność dziewięciu "misjonarzy kultu" - instytucji i osób, które szczególnie propagują dziedzictwo kapłana. Wśród nich jest m.in. założona przez rodzinę ks. Jerzego Fundacja "Dobro", która inicjuje budowę muzeum w jego rodzinnych Okopach. Działają także organizacje takie, jak Pomorskie Stowarzyszenie "Wspólna Europa", które organizuje kongresy bł. Jerzego Popiełuszki, oraz grupy młodzieżowe, jak Młodzi ks. Jerzego.

Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu ks. Jerzego Popiełuszki zgromadził 623 świadectwa łask i cudów przypisywanych wstawiennictwu błogosławionego. Pochodzą one z 17 krajów, a najwięcej po Polsce (547) nadeszło z Francji (43). Motywy, które się powtarzają, to m.in. uzdrowienia z ciężkich chorób, uwolnienia z uzależnień, odrodzone małżeństwa czy znalezienie pracy.

Zainteresowanie postacią ks. Popiełuszki jest ogromne na rynku wydawniczym. Po jego beatyfikacji w 2010 r. ukazało się 207 nowych publikacji. Istnieje ponad 80 opracowań na jego temat w językach obcych, m.in. po angielsku, francusku, włosku, niemiecku, a nawet koreańsku, słowacku czy chorwacku. Do tej pory zidentyfikowano także 124 prace dyplomowe poświęcone jego życiu i nauczaniu (99 magisterskich, 25 licencjackich i 6 doktorskich). Pierwsza praca dyplomowa powstała już w 1988 r., zaledwie cztery lata po jego śmierci.

Prezentowany dokument ma charakter wstępny. W przygotowaniu jest szersze opracowanie naukowe, które ma ukazać się w ciągu najbliższego roku.