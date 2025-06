Frunęła wysoko i widziała piękno

Po premierze "Scen z Wieczernika" E. Dałkowska przyznała, że również w sztuce przekonywała innych do tego, co sama myśli. - To jest dobre zadanie działać swoim przykładem. A aktorsko być w opozycji do reszty bohaterów jest na pewno ciekawie - mówiła. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość