Wikariusze zmieniają parafie

Spotkanie w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich rozpoczęło się modlitwą oraz odczytaniem fragmentu Dziejów Apostolskich (Dz 8,26-40) o początkach działalności misyjnej Kościoła, do którego w słowie do księży odwoływał się abp Adrian Galbas. Perykopa opisuje historię nawrócenia i chrztu etiopskiego dworzanina przez diakona Filipa. Anioł Pański nakazuje Filipowi, jednemu z siedmiu diakonów, aby udał się na pustynną drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy. W drodze Filip spotyka etiopskiego wysokiego urzędnika i zarządcę skarbca królowej etiopskiej. Dworzanin wracał z Jerozolimy, gdzie oddawał cześć Bogu, i siedząc na swoim wozie, czytał na głos fragment z Księgi proroka Izajasza. Dworzanin przyznał, że potrzebuje kogoś, kto by mu je wyjaśnił, i zaprosił Filipa na wóz. Zaczynając od tego właśnie fragmentu Pisma, Filip głosił mu Dobrą Nowinę o Jezusie, wyjaśniając, że proroctwo Izajasza wypełniło się w Jego osobie.

Cytując słowa papieża Franciszka, abp Galbas powiedział, że Dzieje Apostolskie trzeba czytać “także jako podręcznik Kościoła, nie tylko Kościoła apostolskiego, ale Kościoła naszych czasów”. – I także ten fragment z Dziejów Apostolskich jest o Kościele, o Kościele naszym, warszawskim. Jest też o was – mówił.

Odnosząc się do powołania apostoła, abp Galbas podkreślił, że “gdyby Filip nie miał głębokiej ufności, że ta myśl, ten podszept, który się pojawił w jego duszy jest od Ducha Świętego, to z pewnością by nie poszedł”.

– Jeśli nie będziecie mieć ufności co do woli Kościoła, możecie mieć podobne skojarzenia: że decyzja jest w jakimś przypadku zaskakująca. W tych dekretach jest przede wszystkim ludzka decyzja. To jest decyzja biskupa, która odpowiada wszystkim elementom ludzkiej decyzji, a to znaczy, że ta decyzja może być nawet omylna. To jest jednak taki moment duchowy, że każdy z was może ją przyjąć jako wolę Bożą. Nikt ci tego nie narzuci, ale ty sam możesz ją przyjąć tak, że w tej decyzji mojego biskupa widzę wolę Bożą. Widzę wolę Kościoła – mówił do księży abp Adrian Galbas. To sprawi, jak podkreślił, że wszystko “przejdzie dużo bardziej łagodnie, ale też będzie przyczyniało się do uświęcenia”.

Abp Galbas poprosił księży, żeby byli skoncentrowani na głoszeniu słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów.

– Wszystko inne musi być podporządkowane tym dwóm posługom księdza. Od tego jesteśmy. Od głoszenia Słowa i od sprawowania sakramentów – mówił.

Następnie abp Galbas wręczył dekrety: