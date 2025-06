Boże Ciało w diecezjach

Centralna procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Warszawy po Mszy Świętej, której o godz. 10:00 będzie przewodniczyć w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela abp Adrian Galbas. Przejdzie ona ul. Świętojańską, pl. Zamkowym, Krakowskim Przedmieściem, ul. Królewską na pl. Piłsudskiego. Zakończy się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Bezpośrednio po procesji przy ostatnim ołtarzu będzie możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej.

W diecezji warszawsko-praskiej Msze Święte z procesją będą sprawowane przez biskupów w następujących parafiach:

• biskup Romuald Kamiński – o godz. 10 w katedrze warszawsko-praskiej (Eucharystia będzie transmitowana przez Radio Warszawa),

• biskup Jacek Grzybowski – o godz. 10 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie,

• biskup Tomasz Sztajerwald – o godz. 10 w parafii Świętych Jana i Pawła na Gocławiu.

Procesja z katedry praskiej przejdzie do konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.

W piątek 20 czerwca 2025 w archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Z racji oktawy Bożego Ciała dla wiernych ordynariatu polowego dyspensy udzielił także bp polowy WP Wiesław Lechowicz.

Jak zaznaczył w komunikacie ks. Maciej Miętek, kanclerz kurii praskiej „Na podstawie kanonu 87 § 1, uwzględniając treść kanonu 1250-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia przypadającego w piątek, 20 czerwca 2025 roku. Z dyspensy mogą skorzystać diecezjanie oraz goście, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej”. Jednocześnie zaznaczył, że osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, „zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców”.

Obie stołeczne kurie będą 20 czerwca nieczynne.

W niedzielę 22 czerwca Traktem Królewskim przejdzie akademicka procesja eucharystyczna. "Jako młody Kościół, duszpasterstwa akademickie i postakademickie, grupy młodzieżowe i wspólnoty stolicy, przejdziemy w procesji eucharystycznej, by oddać chwałę Chrystusowi, Żywemu i Obecnemu w Najświętszym Sakramencie, by wyrazić to, czym żyjemy na co dzień – miłością do Jezusa, naszego Zbawiciela" – zapraszają akademicy.

Procesja wyruszy po Mszy Świętej o godz. 19 spod kościoła akademickiego św. Anny. "Procesją eucharystyczną chcemy przedłużyć świętowanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W niedzielę wieczorem, o zachodzie słońca, idąc po ulicach naszego miasta za Jezusem Chrystusem w Najświętszym Sakramencie i wpatrując się w Niego, chcemy odważnie dać świadectwo wierze naszej i naszych ojców i wyjść z Jezusem do świata, który Go jeszcze nie poznał. Towarzyszyć będą nam pieśni, kadzidło i świece, kwiaty i radość. Tą właśnie radość, która płynie z wiary w Zmartwychwstałego, chcemy wynieść z kościoła i zanieść na ulice. Zależy nam na tym, aby pokazać, że my, studenci, jesteśmy nie tylko młodymi ludźmi, którzy potrafią świetnie się bawić w czasie studiów, ale przede wszystkim jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie. Wielbiąc Boga na ulicach naszego miasta chcemy pokazać, że wiara w Niego jest dla nas sensem i radością życia. Pokażmy światu, kto jest jego Panem i Zbawcą!" - zachęcają organizatorzy.