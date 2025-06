Zmiany w diecezji warszawsko-praskiej

Na mocy decyzji podjętych przez bp. Romualda Kamińskiego w diecezji warszawsko-praskiej dokonają się następujące zmiany personalne:

1. Na emeryturę przechodzą:

• ks. Jerzy Chyła, proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP i św. Franciszka we Franciszkowie – zamieszka w DKE w Otwocku;

• ks. Dariusz Dębiński, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku k. Mińska Mazowieckiego – mianowany rezydentem parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku;

• ks. Robert Długosz, proboszcz parafii św. Józefa Opiekuna Świętej Rodziny w Choszczówce Stojeckiej – zamieszka w domu rodzinnym;

• ks. Józef Rutkowski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Sulejowie – zamieszka na terenie diecezji łomżyńskiej;

• ks. Wojciech Zdun, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie – pozostanie w parafii, pomagając duszpastersko;

2. Pierwsze nominacje proboszczowskie otrzymują:

• ks. Adam Banaszek – do parafii Świętej Trójcy w Sulejowie;

• ks. Tomasz Kowalczyk – do parafii św. Józefa Oblubieńca NMP i św. Franciszka we Franciszkowie

• ks. Rafał Paździoch – do parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie;

• ks. Zbigniew Skowyra – do parafii św. Józefa Opiekuna Świętej Rodziny w Choszczówce Stojeckiej;

3. Inne zmiany księży proboszczów:

• ks. Jacek Pielak – po powrocie z Kambii (diec. Makeni, Sierra Leone), proboszcz parafii św. Augustyna – mianowany proboszczem parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku k. Mińska Mazowieckiego;

4. Księża wikariusze zmieniający placówki parafialne:

• ks. Dariusz Bugaj – mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku;

• ks. Sylwester Bryska – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Różańcowej w Warszawie na Bródnie;

• ks. Michał Chaciński – mianowany wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim;

• ks. Radosław Chilimoniuk – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie na Żeraniu;

• ks. Grzegorz Harasim – mianowany wikariuszem parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie;

• ks. Tomasz Jarzębski – mianowany wikariuszem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach;

• ks. Mariusz Jasiek – mianowany wikariuszem parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie-Tarchominie;

• ks. Łukasz Jusiński – mianowany wikariuszem parafii św. Wincentego a Paulo w Warszawie;

• ks. Tomasz Kamola – mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie;

• ks. Mateusz Kania – mianowany wikariuszem parafii św. Jana Kantego w Legionowie;

• ks. Paweł Kondracki – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie;

• ks. Maciej Kosewski – mianowany wikariuszem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie – Targówku;

• ks. Marcin Kowalski – mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Kobyłce;

• Ks. Mariusz Kowalski – mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie-Witolinie;

• ks. Marcin Malinowski – mianowany wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława BM w Stanisławowie;

• ks. Przemysław Misior – mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie;

• ks. Mariusz Morka – mianowany wikariuszem parafii św. Jerzego Męczennika w Zielonce Bankowej;

• ks. Mateusz Osica – mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława BM w Nowych Załubicach;

• ks. Mateusz Proczek – mianowany wikariuszem parafii św. Rity z Cascii w Warszawie;

• ks. Mariusz Przywoźny – mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie;

• ks. Kamil Rożnowski – mianowany wikariuszem parafii św. Stanislawa BM w Postoliskach;

• ks. Zbigniew Sapiejewski – mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy;

• ks. Mateusz Sawiński – mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie – Starej Miłosnej;

• ks. Tadeusz Siewko – mianowany wikariuszem parafii św. Klemensa PM w Klembowie;

• ks. Jan Staruchowicz – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie;

• ks. Jacek Stefek – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka;

• ks. Karol Szelągowski – mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie;

• ks. Paweł Szmytkowski – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie – Saskiej Kępie;

• ks. Piotr Talarek – mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie;

• ks. Tomasz Tarasiuk – mianowany wikariuszem parafii Dobrego Pasterza w Warszawie-Miedzeszynie;

• ks. Łukasz Trzaska – mianowany wikariuszem parafii Chrystusa Króla w Warszawie;

• ks. Andrzej Wąsowski – mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Płudach;

• ks. Michał Włoch -– mianowany wikariuszem parafii św. Patryka w Warszawie;

• ks. Zbigniew Wróblewski – mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej w Józefowie k. Legionowa;

• ks. Piotr Wyszyński – mianowany wikariuszem parafii św. Ojca Pio w Warszawie;

• ks. Robert Ziółkowski – mianowany wikariuszem parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie – Marysinie Wawerskim;

5. Księża rezydenci:

• ks. Piotr Domański – mianowany rezydentem parafii Bożego Ciała w Warszawie (konkatedra);

• ks. Adrian Woźniak – mianowany rezydentem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Zerzniu;

6. Pomagający duszpastersko:

• ks. Andrzej Kinowski – po powrocie z Szaróweczki (diec. kamieniecko-podolska, Ukraina) w parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie – Zaciszu;

7. Inne decyzje:

• ks. Michał Dziedzic – dyrektor Wydziału duszpasterstwa Młodzieży – mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Latowiczu;

• ks. Łukasz Krupa – skierowany do pracy misyjnej w Kambii (diec. Makeni, Sierra Leone), parafia św. Augustyna;

• ks. Jan Łaski – mianowany dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży, koordynatorem Światowych Dni Młodzieży oraz asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży DW-P;

• ks. Jarosław Olton – mianowany kapelanem Domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie-Płudach;

• ks. Mateusz Proczek – mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Lektorów DW-P;

• ks. Jan Strzyż – skierowany do domu Księży Emerytów w Otwocku;

• ks. Samuel Szociński – mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej DW-P;

• ks. Radosław Tkaczyk – skierowany do pracy w Ordynariacie Polowym.