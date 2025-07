Symbole jedności z papieżem

Uroczystość wręczenia paliuszy to okazja do podkreślenia jedności Kościoła oraz przypomnienia o misyjnej i pasterskiej roli arcybiskupów metropolitów. To wydarzenie jest również symbolicznym przypieczętowaniem ich misyjnej posługi w Kościele powszechnym.

Dla wiernych w Polsce jest to dzień modlitwy za nowych pasterzy, których zadaniem jest nie tylko przewodzenie lokalnym Kościołom, ale też dawanie świadectwa Ewangelii wobec współczesnego świata. Podczas niedzielnej Eucharystii w bazylice św. Piotra, której przewodniczył papież Leon XIV w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, paliusze zostały wręczone łącznie 54 nowym metropolitom.

Na wstępie papież przypomniał, że zarówno Piotr, jak i Paweł, idący odmiennymi drogami, oddali swoje życie dla Ewangelii. Nie brakowało między nimi konfliktów. „Historia Piotra i Pawła uczy nas, że wspólnota, do której wzywa nas Pan, jest harmonią głosów i twarzy, i nie przekreśla wolności każdego z nas” – podkreślił Leon XIV. Dodał, że nie przeszkodziło im to jednak żyć owocną harmonią w różnorodności.

Następnie Ojciec Święty wskazał, że droga komunii kościelnej powstaje z impulsu Ducha Świętego, jednoczy odmienności i buduje mosty jedności w różnorodności charyzmatów, darów i posług. „Ważne jest, aby nauczyć się żyć taką komunią, jako jednością w różnorodności, aby różnorodność darów, połączona wyznaniem jednej wiary, przyczyniała się do głoszenia Ewangelii” – stwierdził. Zwrócił uwagę na potrzebę braterstwa „w Kościele, relacjach między świeckimi a kapłanami, między kapłanami a biskupami, między biskupami a papieżem, tak samo jak potrzebuje go życie duszpasterskie, dialog ekumeniczny i relacje przyjaźni, które Kościół pragnie utrzymywać ze światem. Starajmy się, uczynić z naszej różnorodności laboratorium jedności i wspólnoty, braterstwa i pojednania” – zaapelował papież.

Z kolei Ojciec Święty poruszył kwestię żywotności wiary, zachęcając do wystrzegania się rutyny, stawiania sobie nieustannie pytań: kim jest dla nas Jezus Chrystus? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu i w działaniu Kościoła? Jak możemy świadczyć o tej nadziei w codziennym życiu i głosić ją tym, których spotykamy?

„Rozeznawanie, które rodzi się z tych pytań, pozwala naszej wierze i Kościołowi nieustannie się odnawiać i doświadczać nowych dróg i nowych praktyk głoszenia Ewangelii. Właśnie to – wraz z komunią – musi być naszym pierwszym pragnieniem” – wskazał Leon XIV.

Papież wezwał Kościół w Rzymie, aby był znakiem jedności i komunii, aby był Kościołem płonącym żywą wiarą. Pozdrowił arcybiskupów otrzymujących dziś paliusze a także członków Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Dziękując im za obecność, życzył: „Niech Pan obdarzy wasz lud pokojem!”.

Ojciec Święty wyraził też wdzięczność za przybycie delegacji Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, wysłanej przez duchowego zwierzchnika prawosławia, patriarchę Bartłomieja I.

„Zbudowani świadectwem świętych Apostołów Piotra i Pawła, kroczmy razem w wierze i komunii, i przyzywajmy ich wstawiennictwa za nami wszystkimi, za Rzymem, za Kościołem i za całym światem” – zachęcił papież na zakończenie homilii.

