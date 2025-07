Organowe dźwięki

W każdą niedzielę lata o godz. 16 archikatedra warszawska zabrzmi muzyką organową wykonaną na światowym poziomie. To zasługa wirtuozów, ale też dużych niemieckich organów, które mają 4301 piszczałek, 60 głosów i 3 klawiatury. Są instrumentem koncertowym, o dobrej jakości i można na nich grać kompozycje wszystkich epok.

Na festiwalu, który stawia sobie za cel m.in. promowanie twórczości kompozytorów polskich: M. Surzyńskiego, F. Nowowiejskiego i A. Freyera, co roku goszczą doskonali organiści z całego niemal świata, którzy zapewniają bardzo wysoki poziom artystyczny przedsięwzięcia.

- Wszyscy są znakomitymi wirtuozami na skalę międzynarodową. To profesorowie akademii i konserwatoriów europejskich, laureaci konkursów, wielkie osobowości, artystyczni improwizatorzy, którzy występują z wieloma koncertami regularnie na całym świecie. Ta śmietanka organistów zagości w Warszawie - mówi Przemysław Kapituła, dyrektor artystyczny festiwalu.

W koncercie inauguracyjnym włoski mistrz Roberto Bonetto, profesor Konserwatorium w Weronie, tytularny organista Opactwa Isola della Scala wykonał m.in. uwerturę „The Lord is My Light" Georga Friedricha Haendla, „Concerto C, RV 766” Antonio Vivaldiego, „Fantasia et Fuga g-moll" Jana Sebastiana Bacha, „Andante sostenuto B-dur" Gaetano Donizettiego czy „Prelude" Gabriela Piernego.

Koncerty corocznie odbywają się w kolejne niedziele lata o godz. 16 w archikatedrze warszawskiej. Recitale dadzą: 13 lipca Roman Hyla i Kazimierz Salik, 20 lipca - Christian Marcus Raiser z Niemiec, 27 lipca - Eric Hallein z Belgii, 3 sierpnia - Peter Van de Velde z Belgii, 10 sierpnia - Alessandra Mazzantiz Włoch, 17 sierpnia - Piotr Rachoń, 24 sierpnia - Przemysław Kapituła, 31 sierpnia - Martin Bernreuther z Niemiec, 7 września - Andrea Trovato z Włoch, 14 września - Fabio Ciofini z Włoch i 21 września - Ennio Cominetti z Włoch.

Podczas koncertu 24 sierpnia zostanie wręczona Srebrna Piszczałka, nagroda przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeusz Wojdy. Za zasługi dla rozwoju muzyki sakralnej otrzyma ją Tomasz Kalisz, organista, muzykolog i kompozytor, który gra w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Prowadzi też seminaria dotyczące wykonawstwa muzyki dawnej, a w Studium Muzyki Kościelnej Akademii Teologicznej w Warszawie prowadzi zajęcia z organów, harmonii, kontrapunktu, improwizacji organowej, form muzycznych, organoznawstwa oraz harmonizacji pieśni kościelnych. Został odznaczony przez kard. K. Nycza medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”, a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

