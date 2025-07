Cyrk Motyli wraca na bulwary

Działała ona już w tym miejscu w ubiegłym roku, a od jesieni 2024 roku funkcjonuje na stałe w Piastowie. Dzięki życzliwości Dzielnicy Wisła Cyrk Motyli powróci nad rzekę także tego lata.

Zamówienie zbierze, do stołu poda, lokal posprząta młodzież, która zgłosiła się do pracy, by dorobić na wyjazd na Jubileusz Młodych w Rzymie.

- Chcemy im pomóc spełnić marzenia o podróżach, ale też pokazać jak wiele pracy ich rodzice muszą włożyć, by oni mogli coś mieć albo gdzieś pojechać. Za swoją pracę młodzi nie otrzymają wynagrodzenia, tylko wspólnie spędzony czas w Rzymie na Jubileuszu Młodych - zapowiada ks. Rafała Główczyński SDS, wikariusz w parafii Michała Archanioła w Piastowie i katecheta.

W lokalu będą trzy strefy: gastronomiczna z lunchem, zimnymi i gorącymi napojami oraz przekąskami, rodzinna - z piaskownicą, zjeżdżalnią i huśtawką, oraz przeznaczona na imprezy, spotkania i koncerty.

Klubokawiarnia zlokalizowana jest blisko mostu Poniatowskiego w Warszawie. Jej nazwa nawiązuje do filmu o Nicku Vujcicu, niepełnosprawnym ewangelizatorze, który motywuje innych do czynienia dobra.