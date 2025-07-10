Roland przychodzi na świat w Paryżu na początku lat 60. ubiegłego wieku. Ma czwórkę rodzeństwa, kochających rodziców i problem – nie chodzi, tylko pełza. Kiedy dorasta do obowiązku szkolnego, istnieje realna obawa, że zostanie odebrany z domu. Jego matka Esther, wbrew diagnozie lekarzy i kpin środowiska, stawia sobie za cel postawienie go na nogi. Zaprojektowała dla niego cudowne życie i trzyma się planu wszystkimi siłami. Jej zachowanie może w widzu budzić śmiech i łzy. Pokazuje jednak siłę matczynej miłości, która może zdziałać w życiu dziecka cuda.

Historia jest oparta na faktach. Jej podstawą jest wydana w 2021 roku autobiograficzna książka Rolanda Pereza, adwokata i dziennikarza, który opowiada o swoim dzieciństwie naznaczonym niepełnosprawnością oraz o relacji z matką.

„Napisałem tę historię jako radosną przypowieść, odę opiewającą życie. Kiedy po raz pierwszy obejrzałem film, zdałem sobie sprawę z nadprzyrodzonego wymiaru walki Esther. Zawsze wydawała mi się niezwyciężona. W rzeczywistości igrała z ogniem. Opieka społeczna mogła mnie zabrać, leczenie mogło nie przynieść efektów. Zrozumiałem, jak blisko było do rozdzielenia mnie i rodziców, do wsadzenie mnie w szyny, do mojej dożywotniej niepełnosprawności. Jednak moja matka była obdarzona Bożą iskrą" - powiedział Roland Perez w jednym z wywiadów.

Roland wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, która mimo jego choroby nie traci pogody ducha i nadziei. Materiały prasowe

Film w reżyserii Kena Scotta na ekrany światowych kin wszedł w marcu tego roku pod tytułem „Moja matka, Bóg i Sylvie Vartan”. 18 lipca będzie można go obejrzeć w Polsce jako „Cudowne życie”. Bije z niego pozytywna energia. Może też skłonić do refleksji nad własnym rodzicielstwem.

W filmie występują m.in.: Leïla Bekhti jako Esther Perez, Jonathan Cohen jako Roland Perez, Joséphine Japy jako Litzie Gozlan i Sylvie Vartan jako Sylvie Vartan.

Produkcja była przedpremierowo pokazana w Warszawie w ramach Przeglądu Nowego Kina Francuskiego w czerwcu br.

Dystrybutor filmu na Polskę - Best Film CO przy wsparciu The Creative Europe Programme – MEDIA of the European Union - ufundował dla Czytelników 10 podwójnych biletów na seanse do sieci kina Cinema City. Otrzymają je nadawcy dziesięciu pierwszych e-maili, wysłanych na: warszawa@gosc.pl z hasłem: „Cudowne życie”.

