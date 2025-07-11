Niezapomniane melodie

Warszawski

Siedmioro muzyków, cztery koncerty, muzyka sakralna, kompozycje polskie romantyzmu i XX-lecia międzywojennego. IV Mokotowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej rozpocznie się 13 lipca.

 
Wszystkie koncerty odbędą się w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość

Koncerty odbędą się w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie i w tym roku będą miały wyjątkową formę. Ponieważ organy w kościele są nieczynne, festiwal stworzą występy kameralne, z zachowaniem organowych akcentów, np. w postaci transkrypcji, które pojawią się w programie. 

W niedzielę 13 lipca o godz. 18 usłyszymy katowicki zespół MARIMBAZZI DUO, tworzony przez Jakuba Kołodziejczyka i Pawła Dyyaka, perkusistów, którzy zaprezentują własne kompozycje oraz transkrypcje utworu organowego - Koncertu h-moll J. G. Walthera. 

We wtorek 15 lipca o 19.30 w kościele dolnym na fortepianie Bechsteina kompozycje Chopina zagra japońska artystka Nene Yamagishi. 

W  czwartek 17 lipca o 19.30 w dolnym kościele rozbrzmią kompozycje dwudziestolecia międzywojennego w wykonaniu Jakuba Gawrysiaka, pianisty, organisty i śpiewaka, oraz Macieja Afanasja, skrzypka. Zabrzmią m.in „nieZapomnianą melodię”.

Koncert finałowy, również w dolnym kościele w niedzielę 20 lipca o godz. 18 wykona duet na 149 klawiszy w składzie: Michał Kopyciński – fisharmonia, i Tomasz Jeleniewski - fortepian. W programie zarówno literatura solowa na te instrumenty, jak również utwory i transkrypcje na duet. Będzie to okazja do usłyszenia fisharmonii. 

Wstęp na koncerty jest wolny.

IV Mokotowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej honorowym patronatem objął abp Adrian Galbas SAC, a medialnym „Gość Niedzielny”. Jego dyrektorem artystycznym jest Sebastian Kuczyński, od 2016 roku główny organista sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

