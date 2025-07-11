Ufność i wytrwałość

Odbędzie się on 19 lipca w Domu Św. Faustyny, miejscu, gdzie Helena Kowalska od lipca 1924 roku do 1 sierpnia 1925 była służącą i zarabiała na wiano przed wstąpieniem do zakonu.

Zjazdowi będzie przyświecał temat „Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk, 5, 16b)”.

- Koła Koronkowe to grupy modlitewne, których duchowość zatopiona jest w miłosierdziu Boga. Są one też kontynuacją misji, jaką otrzymała św. s. Faustyna, czyli głoszeniem, wielbieniem i wypraszaniem miłosierdzia dla świata oraz świadczeniem miłości względem drugiego człowieka. Do udziału w jeździe zaproszeni są członkowie kół koronkowych, osoby modlące się Koronką do Miłosierdzia Bożego i ci, którzy dopiero pragną poznać tą modlitwę – mówi s. Marietta Kruszewska ZSJM, pomysłodawczyni i propagatorka kół koronkowych.

W programie:

10.00 Przywitanie, konferencja I

11.00 Kawa

11.45 Eucharystia w kościele

13.00 Obiad

14.00 Konferencja II

15.00 Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu

16.00 Kawa i zwiedzanie Domu św. Faustyny

17.00 Spotkanie w grupach

17.45 Podsumowanie

Zgłoszenia, szczególnie grup zorganizowanych pod nr. tel. 883582604 lub przez mail: s.mariettak123@gmail.com.

Zjazd organizuje s. Marietta Kruszewska ZSJM, pomysłodawczyni i propagatorka kół koronkowych. Tomasz Gołąb /Foto Gość

Koło koronkowe składają się z dziewięciu osób, z których każda odmawia codziennie w dowolnym momencie i dogodnym dla siebie miejscu koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę z jednego dnia nowenny do Miłosierdzia Bożego. Tym sposobem każdego dnia, jak prosił siostrę Faustynę Jezus, zdroje łask spływają na całą ludzkość, dusze kapłańskie i zakonne, dusze pobożne i wierne, pogan i tych, którzy jeszcze Boga nie znają, braci odłączonych od Kościoła, dusze ciche i pokorne, małe dzieci, czcicieli miłosierdzie Bożego, dusze czyśćcowe oraz oziębłe.

- W każdym kole każdego dnia omadlany jest cały świat: wierzący i niewierzący, żywi i umarli, świeccy i osoby duchowne. Nikt się Jezusowi w tej nowennie nie wymknął. Gdy On o niej mówił, dodał coś, czego nie ma w innych modlitwach. Powiedział siostrze Faustynie: „Będziesz się tą nowenną modliła w tym życiu i w przyszłym”. Interpretuję to tak, że św. Faustyna modli się razem z nami - wyjaśnia s. Marietta, dodając, że na każdy czas Bóg daje swoje dary i na wiek XX podarował światu właśnie koronkę do Miłosierdzia Bożego jako ostatnią deskę ratunku, przez którą – zgodnie ze słowami Jezusa - można uprosić wszystko.

Założenie koła koronkowego wymaga zebrania dziewięciu osób i uzyskania zgody proboszcza parafii. Najlepiej je zgłosić do s. Marietty pod nr tel. 883582604 lub e-mail: mercygroup.dm@gmail.com. Koła mogą działać także jako grupy młodzieżowe i dziecięce. Koła dziecięce składają się z pięciu osób, które odmawiają codziennie jeden dziesiątek koronki. Zazwyczaj opiekuje się nimi katecheta, rodzic lub osoba prowadząca scholę parafialną. Obejmuje dzieci do kl. 5-6 szkoły podstawowej.

Wszystkie wspólnoty działają na podstawie imprimatur bp. Andrzeja Jeża i korzystają z modlitewnika wydanego za zgodą Kościoła. Najwięcej kół modli się w południowej i wschodniej Polsce. Funkcjonują one także za granicą, m.in. na Litwie, w Ukrainie, USA, Boliwii i Szwajcarii oraz jako koło międzynarodowe wśród Polonii. Łącznie skupiają kilkanaście tysięcy osób.

Samochodem najlepiej do Ostrówka z Warszawy dojechać trasą S8. Podróż pociągiem to dojazd do Tłuszcza i potem autobusem PKS do wsi Lipki, a stamtąd pieszo do Ostrówka lub dojechanie z Warszawy do Klembowa i przejście ok. 30 min. drogą, którą św. Faustyna wracała z kościoła do domu.